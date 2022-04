Tassentrends: dit zijn de nieuwste modellen en zo draag je ze!

„Dat is wel heel herkenbaar. Doorgaans gaan we in Nederland voor de veilige keuzes, onder het motto: ’doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!’ Dus het is een hele stap om die veilige koers te laten varen en niet voor de zoveelste zwarte tas te kiezen.

Eén ding is in ieder geval zeker: iedereen die jou met een zwarte tas ziet, zal je niet direct complimenten geven over je nieuwe aanwinst. Het is namelijk niet duidelijk dat het steeds weer om een nieuwe (zwarte) tas gaat. Toch zijn er wel een paar redenen te noemen waarom het helemaal niet zo’n slecht idee is om eens vaker voor kleur te kiezen (en waarom deze gekleurde tassen ook echt niet meteen uit de mode zijn, zoals wel wordt beweerd).

Kleurexplosie

Met name de crossbody bag, de tas die je schuin over je schouder en heup draagt, is dit zomerseizoen een regelrechte hit in kleur. Een heuse topper om onderweg en tijdens het winkelen te dragen, want zo heb je de handen vrij en is de tas toch telkens binnen handbereik. Dit geldt overigens ook direct als een accessoire en eyecatcher tegelijkertijd. En omdat zo’n model eigenlijk één wordt met je outfit, kan het geen kwaad om deze in een mooie zomerse kleur te kiezen zodat die perfect aansluit op je looks.

Felle kleuren staan dan op het modemenu, want een fuchsiaroze, paarse, gele, oranje, knalgroene, kobaltblauwe, rode of turquoise tas past echt overal bij. En durf je niet meteen in felle kleuren uit te pakken, begin dan eerst eens met pasteltinten als roze, lila en baby blue om te wennen. De reden voor deze kleurexplosie? We zijn weer toe aan een beetje vrolijkheid na alle Covid-ellende, het vele thuiszitten en alle misère rondom de oorlog in Oekraïne.

Positiviteit is waar het allemaal om draait op dit moment. Niet voor niets gaf modehuis Valentino onlangs een show met alleen maar fuchsia kledingstukken en accessoires voor de winter van 2023, iets waar alle bezoekers instant blij van werden. Je bekijkt het leven dan toch even min of meer door een roze bril.

Mini en oversized

Naast de gekleurde tassentrend zijn er ook nog andere tassentrends te noemen, want het gaat niet alleen om de kleur uiteraard. Ook het formaat speelt een rol. Er zijn heel kleine tasjes bijvoorbeeld waar net een lippenstift in past en er zijn XL-varianten als big shoppers. Andere trends voor dit jaar zijn: lange hengsels, een extra hengsel om de tas met hand vast te pakken en veel gevlochten tassen.

Naast de crossbody bags zijn de oversized exemplaren hot, want die bieden veel ruimte waardoor je dus geen extra tas voor je laptop hoeft mee te zeulen. Maar ze zijn ook handig om even boodschappen te doen in de supermarkt, en je gebruikt de tas ook weer voor een weekendje weg of een dagje aan het strand. De multifunctionele tas zogezegd!

Een heel andere look is het dragen van mini-tasjes (ook al gezien als een soort hanger om de hals) als extraatje erbij. Tijdens de Chanel-wintershow voor 2023 werd al menige mini-tas gespot; als los item, maar soms ook vastgeklinkt aan diverse crossbody bags of big shoppers.

Eyecatcher

Het voordeel van gekleurde tassen is dat ze elke simpele outfit direct opleuken. Je kunt ze echt overal bij dragen. Ben je fan van een spijkerbroek met daarop een simpel wit T-shirt of een witte broderie blouse? Voeg dan de gekleurde tas toe en je bent al aan het shinen, want zo’n exemplaar pimpt de boel meteen op. Helemaal als je de rest van je kleding, je schoenen en accessoires ook nog afstemt op de kleur van de handtas, zodat deze teint zich ‘herhaalt’.

Het leuke is dat de gekleurde tassen een extra eyecatcher vormen als ze ook nog voorzien zijn van een mooie goudkleurige schakelketting of een zijden sjaaltje dat je er zelf omheen knoopt, zo kun je het jezelf ook heel eigen maken en een simpele tas een upgrade geven. Ook niet onbelangrijk: op een sombere dag breng je jezelf meteen in een vrolijke mood door een gekleurde tas te dragen. Dit heeft echt wel effect op je gemoed.

Investering

Tassen van natuurlijke materialen zoals riet en touw zijn ook veel gezien en niet alleen als stranditems. Ook heel hip op dit moment en begonnen met de stijl van Stella McCartney: de vegan tas, oftewel een tas gemaakt van kunststof die lang meegaat. Dat laatste is sowieso iets om over na te denken, want de luxere (merk)tas blijft altijd zijn geld waard en is dus een prima investering.

Deze tassen zijn heuse blijvertjes, ook de gekleurde varianten waar steeds meer vraag naar is, en leveren tweedehands nog veel – of soms zelfs meer dan de aankoopwaarde – op. En dat geldt niet alleen voor de basic modellen in basistinten, maar steeds meer voor de felgekleurde tassen.

Of de gekleurde tas in de praktijk ook een succes voor de mannen is, valt nog te bezien. Mannen kiezen nog veel vaker dan vrouwen voor een basistint qua (werk)tas. Een gemiste kans! Want de kleur baby blue of kobaltblauw voor een laptoptas bijvoorbeeld zal ook bij mannen zeker een absolute eyecatcher zijn.”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.