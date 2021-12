Alles wat je wil weten over het nieuwe seizoen van Sex and the City (en meer!)

OMG een nieuw seizoen van SATC, oftewel Sex and the City. Daar moeten we het over hebben! Want de langverwachte reboot van de serie wordt nu eindelijk na 17 (!) jaar uitgezonden. Helaas nog niet in Nederland, daar is het pas in 2022 te zien via HBO Max. Maar dus wel al in de Verenigde Staten.

Sex is uit The City

Nu is mijn geduld sowieso niet mijn sterkste karaktereigenschap, maar zó erg op de proef gesteld ben ik nog nooit geweest. Als corona niet nog steeds de wereld in haar greep had gehad, had ik alleen al hiervoor een ticket naar New York geboekt. Maar thank god dat het mij na lang zoeken in de diepste krochten van het internet is gelukt. Ik ben inmiddels vijf virussen op mijn laptop rijker, maar ik heb de eerste aflevering van het nieuwe seizoen gezien! Het is gelukt!

Bij het lanceren van de trailer met de eerste beelden een aantal weken geleden, vielen er bij de kijkers massaal twee dingen op. De koppies van de hoofdpersonen zouden nogal te veel zijn strakgetrokken bij de plastisch chirurg en het viertal was niet compleet. Favoriet Samantha Jones is voor het eerst niet te zien in de serie. Oftewel Sex is uit The City.

Condoom

Zoals het alleen de beste makers betaamt, wordt in de eerste aflevering de koe maar meteen bij de hoorns gevat. De eerste zin van de hele serie luidt dan ook: ‘waar is de vierde Musketier?’ ‘She is not longer with us’, antwoordt Charlotte. Godzijdank is ze niet overleden, de schrijvers blijven zelfs héél dicht bij de echte waarheid. Samantha is voor haar werk naar London verhuisd. Ze heeft Carrie na een zakelijk conflict ‘ontslagen’ als vriendin en heeft het contact verbroken. In het echte leven zou Kim Cattrall (Samantha) geen zin hebben in een vervolg, omdat het volgens haar niet klikt met Sarah Jessica Parker (Carrie). Ik blijf als trouwe fan de hoop houden op een terugkomst, al is het in de allerlaatste aflevering. En ben in ieder geval blij dat ze niet vervangen is voor een nieuwe ‘vierde’.

Verder lijkt er zo op het eerste gezicht – neem het gerust letterlijk - weinig veranderd. De fabulous outfits en karakters zijn precies zoals we van ze gewend zijn. Zoals het cynisme van Miranda, ‘kunnen we het weer over mij hebben’-Carrie en de preutsheid van Charlotte. Zo bekent Miranda tijdens de lunch in aflevering één dat ze op een condoom van haar zoon Brady is gaan staan (ja echt alle personages zijn ouder geworden!), is Charlotte vervolgens in shock en wil Carrie het weer over haar eigen problemen hebben.

Botox-injecties

Ook steken ze de draak met het ouder worden. Halleluja. Daar was ik eerlijk gezegd namelijk nogal bang voor; het blijft ten slotte een Amerikaanse serie. Maar de reboot gaat over de levens van de drie vrouwen als vijftigplussers in New York, en daar hoort het thema ouder worden ten slotte bij. Het kenbare rode haar van Miranda is dus getransformeerd in een grijze tint en Charlotte vindt het haar ouder maken. Waarop Miranda de bal terugkaatst en opmerkt dat ze bang is dat de grijze haarkleur van haar vriendin háár ouder maakt. Ook deze scène lijkt verdacht veel op de werkelijkheid. Want laat Charlotte nou net de persoon zijn die in het echte leven te ver is doorgeschoten met de botoxinjecties…

Carrie en Mr. Big zijn nog steeds (of is het alwéér?) samen. (Ik heb nog steeds nachtmerries van het moment dat hij haar voor het altaar laat staan vanwege koudwatervrees!) In de allereerste aflevering (6 juni, 1998 om precies te zijn) ontmoet ze de charismatische Mr. Big en ook nu – jaren later – spat de chemie er bij die twee vanaf. Het verliefde stel, bewust kinderloos, woont nog steeds (of alwéér?) in hun überhippe penthouse midden in Manhattan. En de jurken van Carrie schitteren uiteraard in die geweldige inloopkast, waar ze ooit door Mr. Big himself ten huwelijk is gevraagd. (Met een pump! Hoe romantisch!) Die inloopkast is trouwens net zo groot is als mijn gehele appartement in Amsterdam, maar dat terzijde.

Manolo Blahniks

Het valt me op dat naast hun vertrouwde kledingstijl en karakters, de verhaallijnen wél zwaarder zijn geworden. Zo lijken de vriendinnen, paraderend in The Big Apple op hun torenhoge Manolo Blahniks en met één arm zwaaiend naar een taxi, niets veranderd. Maar de problemen groeien wel degelijk mee met hun leeftijd. Én met de tijd waarin we leven. Dit keer geen tranen om een paar kilo’s meer. Nee, waar Miranda duidelijk struggelt met de Black Lives Matter-discussie, probeert Charlotte haar oudste dochter Rose tevergeefs in een Oscar de la Renta-jurkje te hijsen. Dat de tiener weigert, ligt overigens niet aan de designer, maar aan het feit dat Rose zich allesbehalve een typisch meisje voelt.

De kenmerkende old school typemachine van Carrie, waarop zij haar columns over seks en relaties altijd tikte, is uiteraard ook niet meer in beeld. Die stukjes worden trouwens helemaal niet meer getikt. Carrie schrijft een boek. Uiteraard, want wat is een celebrity in deze tijd zonder boek? En haar mening ventileert ze nu wekelijks in - jawel - een podcast.

Roze wolk

Mijn gevoel dat de personages meer voor hun kiezen krijgen in deze nieuwe serie, wordt aan het einde van de eerste aflevering keihard bewezen. En hoe! Het gaat al jarenlang op en af in de relatie van hoofdpersonen Carrie en Mr. Big, maar deze keer wordt hun leven echt goed in de war geschopt. Het leven op een roze wolk is het echtpaar nu niet eens een hele aflevering gegund. Ik wil niet te veel verklappen; geen spoilers, maar dit zag ik echt niet aan komen! Wat een twist! Wat ervoor zorgt dat als je alleen stiekem wilde kijken hoe het nu gaat met Carrie en haar besties, je meteen weer in hun leven wordt gezogen... Je moet en zal de volgende aflevering zien. Dat wordt dus weer bingewatchen. Tien afleveringen lang.