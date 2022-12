Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Laura moest haar bedpartner in zijn gezicht slaan: ‘Bizar!’

Kopieer naar clipboard

De bedwensen van Sjoerd sluiten niet helemaal aan bij die van Laura. Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Laura (28). Haar voormalige bedpartner Sjoerd (35) had behoorlijk wat aparte wensen. “Ik moest hem behandelen als een klein jongetje.”