’Ik wil geen vrouwelijke leider, ik wil een GOEDE leider’

In een manifest hekelen D66-raadsleden, wethouders en Statenleden de zogenaamde progressieve status van Nederland. Tenslotte heeft er nog nooit een vrouw aan het hoofd van ons land gestaan, in tegenstelling tot een aanzienlijk groot aantal andere landen. Daar kun je anno 2020 eigenlijk niet meer mee wegkomen. Bovendien zou de coronacrisis ons hebben laten zien dat landen met vrouwelijke leiders het beter doen dan landen waar mannen de scepter zwaaien. Het empathisch vermogen en de zachtere kant van vrouwen zou beter en doordachter leiderschap opleveren.

Tja. Ik vind het nogal een stereotypering. En eerlijk gezegd denk ik ook dat het gewoon onzin is. Als het al zo zou zijn dat de vrouwelijke leiders van dit moment het ‘beter’ doen, dan denk ik niet dat dat komt door hun vrouw-zijn, maar doordat vrouwen nog niet opgeslokt zijn door het politieke machtsspel en het denken dat dat erbij hoort. Hoe meer vrouwen er aan de macht komen en hoe langer dat duurt, hoe meer zij net zo hard, corrupt, egoïstisch, populistisch en noem al die zogenaamd verwerpelijke ‘mannelijke eigenschappen’ maar op. Dat is namelijk helaas inherent aan macht: die corrumpeert. Wat je ook tussen je benen hebt zitten.

Pratend paard

Ik ben helemaal voor meer emancipatie; voor gelijkwaardigheid, gelijke kansen en gelijke rechten. Maar vrouwen naar voren schuiven omdát zij vrouwen zijn, heeft daar mijns inziens niks mee te maken. Ik hoef geen vrouwenquotum en ik hoef ook geen vrouwelijke premier, als er een man is die beter geschikt is. Ik wil namelijk geen vrouwelijke leider, ik wil een GOEDE leider. Iemand die gekozen wordt vanwege zijn of haar capaciteiten, integriteit, kennis en ervaring. Ik stem bij verkiezingen niet op de eerste vrouw op de lijst, omdat ik vind dat er meer vrouwen aan de macht moeten komen. Ik stem op degene die ik goed vind. Of dat nou een man, een vrouw of een genderneutraal persoon is. Als er een pratend paard met uitstekende kwaliteiten op die lijst zou staan, koos ik daarvoor.

Natuurlijk zou het gelijkwaardiger zijn als er meer vrouwen op leidinggevende posities en in de politiek zaten, maar dan moeten die vrouwen er wel zijn. Kennelijk zijn zij er op dit moment nog steeds niet. Dat is jammer en daar liggen vast allerlei oneerlijke maatschappelijke oorzaken aan ten grondslag. Maar het handjevol vrouwen dat er wel is een kontje naar boven geven, doet weinig voor de kwaliteit van leiderschap in dit land. Dan krijgen we namelijk niet de besten, maar de meest geprivilegieerden aan de top. En daar is nog helemáál nooit een land beter van geworden.

Witte mannen

Tuurlijk, ik krijg ook braakneigingen als ik weer eens een foto zie van al die witte mannen op het bordes. Mijn feministisch hart bloedt ook als ik tijdens de coronadebatten in de Tweede Kamer altijd alleen maar weer dat old boys network tegen elkaar hoor brallen. Maar zoveel beter vind ik die paar vrouwen die nu af en toe het spreekgestoelte mogen beklimmen niet. En die landen die het zoveel beter doen dan wij? Hartstikke leuk hoor, dat Jacinda Ardern (Nieuw-Zeeland) de kinderen beloofde dat de paashaas ze niet vergeten was. En dat Mette Fredriksen (Denemarken) zichzelf al zingend aan de afwas op Facebook gooide, maar daar gaan ze de oorlog echt niet mee winnen. Die winnen ze, omdat deze vrouwen kennis van zaken hebben en adequaat leiden. Omdat ze dat kennelijk in zich hebben - als méns dus - niet omdat ze het coronavirus met hun zo enorm vrouwelijke empathisch vermogen weten te elimineren.

Ik wil best een vrouwelijke premier, maar alleen als zij de juiste persoon voor die positie is. En om heel eerlijk te zijn denk ik dat er daar in Nederland maar heel weinig van zijn. Dat is nogal tragisch inderdaad, maar de waarheid is nou eenmaal pijnlijk. Iemand is een leider omdat hij/zi - heel simpel - kan leiden. Misschien dat D66 daar beter een manifest aan kan wijden: de zoektocht naar adequate Nederlandse leiders. Daar zouden we er in Nederland nou eens meer van moeten hebben. Want dát is een revolutie waar ik in deze barre tijden veel meer behoefte aan heb.