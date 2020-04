Weduwe Mariska (53): Ik heb 2 jaar gemantelzorgd

Voel jij je leeftijd?

„Ik voel mij over het algemeen jonger. Geestelijk gezien voel ik mij namelijk echt geen 53. Maar als ik naar mijn lichaam kijk, voel ik mij meer mijn leeftijd: als ik lang zit, voel ik mij vrij stijf als ik weer opsta. Gelukkig helpt een beetje rekken en strekken al een hele hoop.”

Heb jij een beautygeheim?

„Grotendeels zijn het goede genen denk ik. Mijn moeder werd ook altijd voor jonger aangezien. Verder gebruik ik al sinds mijn 25ste veel bodylotion en gezichtscrème. Ik kies altijd producten die veel vocht inbrengen, omdat ik geloof dat vocht de huid in een goede conditie houdt.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Ik word mijn hele leven al jonger geschat. Nu vind ik het niet meer erg en vind ik het alleen maar een compliment, maar vroeger vond ik het verschrikkelijk. Als 18-jarige voor een 15-jarige te worden aangezien, is natuurlijk niet leuk.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn ogen. Ze zijn groen en hebben een ’goudrandje’. Daar ben ik heel blij mee.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben altijd onrustig en wil heel veel dingen tegelijk doen. Hierdoor ben ik snel afgeleid en doe ik dingen met slechts de helft van mijn aandacht. Ik probeer die onrust een beetje kwijt te raken door te mediteren. Ik begin ’s ochtends mijn dag met meditatie en als ik mij door de dag heen onrustig voel, neem ik ook tijd om te mediteren. Het is maar iets kleins, maar het helpt.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met dat ik er heel goed uit zie na alles wat ik heb mee gemaakt. Mijn man kreeg de spierziekte ALS in 2015 en overleed twee jaar later. Dat is een hele aanslag geweest. Niet alleen op hem, maar ook op mij en mijn gezin. Als ik een compliment krijg, is het vanwege het feit dat ik er zo positief ben uitgekomen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben een paar keer opnieuw begonnen: ik heb meditatielessen gegeven, maar toen mijn man ziek werd ben ik daarmee gestopt. Ik ben vervolgens mantelzorger geworden en begonnen met een blog over het hebben van een partner met ALS. Mantelzorger worden had ook zo’n impact op het leven van ons hele gezin. Ik heb uiteindelijk dus twee jaar gemantelzorgd.”

Mariska en haar familie voor 2017 Ⓒ Eigen beeld

„Zijn overlijden was een enorme klap, maar stoppen met schrijven wilde ik niet. Mijn blog is ook in boekvorm uitgegeven. Ook ben ik gastlessen gaan geven, mijn ervaringen nog meer gaan delen. Nu ik vanwege corona even nergens fysiek heen kan, doe ik dat online. Juíst nu. Want mántelzorg is al zwaar, maar als je thuis ook nog eens ’opgesloten’ zit, de pandemiestress er ook nog bij krijgt, kan het soms wel even teveel worden. Dat merk ik zelf ook. Ik ben dan wel geen mantelzorger meer, maar deze periode is wel zwaar. Ik mis mijn man, mijn maatje, en mijn drie kinderen die al zijn uitgevlogen. Daarom blijf ik online bereikbaar.”

Wat houdt je jong?

„Positief blijven, genieten van de kleine dingetjes en van mijn kinderen.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Maak mooie herinneringen, wacht daar niet mee. Leef je dromen zolang dat nog kan!”