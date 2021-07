’Ik word gek van mijn werkloze man’

Lieve Sabine,

Ik ben niet trots op wat ik nu ga zeggen, maar sinds mijn man werkloos is, vind ik hem niet meer aantrekkelijk. Hij kon er niets aan doen dat hij zijn baan verloor, maar die slachtofferrol die hij zichzelf aangemeten heeft, staat hem totaal niet sexy. Hij is nog niet op zoek naar een nieuwe baan omdat hij zijn ontslag ’nog moet verwerken’. Ik mis zijn ambitie en gedrevenheid, twee van zijn eigenschappen waar ik juist op gevallen ben. Begrijp me niet verkeerd, ik wil hem steunen en er voor hem zijn. Daarom wil ik er ook niets van zeggen. Maar zo is er voor mij ook niet veel aan. Wat moet ik doen?

Sabine: „Oeioeioei…. De VROUW-lezeressen die jouw vraag op Facebook lazen, zijn niet mild voor je. Leah Rabinski vindt bijvoorbeeld dat je hem moet steunen. „Voor de meeste mannen is het hebben van een baan een van de belangrijkste dingen en daarom hakt het er bij hen flink in als ze zonder komen te zitten. Ik zou hem door dik en dun steunen als ik jou was.” Of Neel Houtman, zij is helemaal onaardig voor je: „Jij moet jezelf voor je kop slaan. Die man is down geslagen maar blijkbaar dringt dit niet tot jou door. En anders zoek jij een baan, ben je er lekker uit…”

Persoonlijk kan ik me goed inleven in je gevoel. Een op de bank hangende echtgenoot die zich wentelt in zelfmedelijden omdat hij zijn baan kwijt is, is allesbehalve sexy. Maar geef ’m gewoon de tijd. Op een gegeven moment komt hij echt wel weer bij en gaat op zoek naar iets nieuws. Misschien kunnen jullie deze zomer juist lekker genieten van de extra vrije tijd samen. Ellen Vanschaik herkent je frustratie helaas maar al te goed trouwens. „Die van mij is na 3 1/2 jaar werkeloos nog niet toe aan het zoeken van een baan. Hij doet niets, alleen spelletjes op zijn computer. Het lijkt of ik een zoon in de puberteit heb in plaats van een steun en toeverlaat. Ik begrijp deze vrouw volkomen.”

Dus als je wilt voorkomen dat je man jarenlang als een puber op je bank hangt, dan ga je je er op een gegeven moment toch maar mee bemoeien en help je hem met het vinden van iets wat bij hem past, lijkt me. Ik wens je veel succes!”

