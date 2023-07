Daghoroscoop 15 juli - Sterrenbeeld Stier: Praat over je gevoelens!

VANDAAG JARIG

Jouw financiële intuïtie zal sterk zijn en in je loopbaan kun je van alles verwachten, van promotie en loonsverhoging tot erkenning door gelijken. Ook jouw gezondheid ziet er puik uit, maar ga er voorzichtig mee om. Als de eisen van je werk hoog zijn, kan je uithoudingsvermogen gaan tanen.

ZONDAG JARIG

Focus op de zaken die echt belangrijk zijn en neem afstand van futiliteiten. Misschien kun jij je vaker laten masseren of naar de sauna gaan. Mensen zien je als een succesvol iemand, maar ga niet te hoog te paard zitten. Maak geen ruzie en mijd confrontaties nu jij strijdbaarder kunt zijn dan anders.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Opwinding over nieuwe kansen kan jou spontaan in de zevende hemel brengen, maar ook weer op de grond doen belanden als je alle betrokkenen hebt ontmoet. Het is mogelijk dat je moet kiezen tussen jouw geweten en het grote geld.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Hoe oprecht zijn jouw gevoelens? Onderdrukte emoties kunnen opwellen en het kan verstandig zijn daarover te praten. Zet voor niets en voor niemand jouw goede naam op het spel. Ga weer eens stappen als je dat lang niet hebt gedaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Stel niet te hoge eisen aan een nieuwe relatie en geef er niet te veel geld aan uit. Naarmate je meer jouw best doet om stress te voorkomen, des te beter zul jij je voelen. Leg een beloofd bezoek af. Iemand rekent op jou.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Bij elke vorm van fysieke inspanning is extra voorzichtigheid geboden. Als je met een nieuwe relatie bent begonnen, kan het een memorabel weekend worden. Jouw intuïtie maakt overuren. Zorg dat je privéleven op orde is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Varieer jouw bezigheden als je geen zin hebt in de gewone routine en ga er niet van uit dat je partner begrijpt hoe jij je voelt. Breng wat je dwarszit naar buiten en praat er rustig over. Maak er hoe dan ook een gezellig weekend van.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Theoretisch kun je jouw gang gaan, maar ruzie met een naaste kan ineens roet in het eten gooien. Zit niet te veel op elkaars lip; jij hebt ruimte nodig, maar verover die niet door anderen te kwetsen. Het nemen van risico’s kan spijt opleveren.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Haal geen oude koeien uit de sloot, zeur niet en stel geen eisen. Probeer uit te vinden wat jouw partner bezighoudt en zoek liever geen contact met een vroegere geliefde. Onderga gelaten ongewenste telefonades; blijf rustig.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een gunstig weekend voor een reünie en voor het plannen van een gezamenlijke vakantie. Mensen die een positieve invloed op jou hebben, kunnen je de weg wijzen in een verwaarloosd deel van jouw leven. Blijf wel eigen baas.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Heb jij iets speciaals te vieren? Dan zul je een fijn weekend hebben. Mensen in jouw sociale circuit voelen zich tot je aangetrokken omdat jij kunt luisteren. Laat je echter niet betrekken bij iets wat een vervelend gevolg kan krijgen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Doe iets voor jouw medemens zonder het aan de grote klok te hangen. Houd afstand van mensen die op eigenbelang uit zijn, maar voorkom dat iemand gezichtsverlies oploopt. Zeg geen dingen waar je spijt van kunt krijgen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Problemen kunnen worden opgelost, al zal dat op een andere manier gebeuren dan jij graag zou zien. Hoe gezellig jouw sociale leven er misschien ook uitziet, je zult meer voldoening putten uit intellectuele activiteiten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Vooruitzichten om te reizen zijn gunstig. Aan een zakenreis kleeft een element van geluk. Jouw aantrekkingskracht op het andere geslacht is sterk, maar flirt niet te nadrukkelijk. Iemand terugzien zal veel herinneringen oproepen.

