Zou jij als vegetariër een relatie kunnen hebben met een vleeseter?

Of het nu is om het dierenleed te beperken of juist iets te kunnen doen aan het klimaat: er zijn veel redenen waarom mensen kiezen voor een vegetarische of zelfs vegan levensstijl. Maar niet iedereen stapt over: sommige mensen vinden vlees gewoon lekker of vinden het bijvoorbeeld belangrijk op een natuurlijke manier genoeg eiwitten binnen te krijgen. Kan dat botsen in een relatie? Volgens verschillende Twitteraars niet. De vleeseter en vegetariër zouden volgens hen in een relatie juist veel aan een elkaar kunnen hebben. Deze combinatie zou er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de één de ander overtuigt na te denken over het klimaat.

Niet iedereen denkt er echter zo over. Sommige mensen vertellen op Twitter bijvoorbeeld dat ze geloven dat een vegetariër en vleeseter nooit samen zouden kunnen zijn, omdat hun principes bijvoorbeeld te erg verschillen. De Duitse afdeling van PETA, de internationale organisatie die voor dierenrechten strijdt, gaat nog een stapje verder. Zij roept volgens De Telegraaf vegetariërs op geen seks te hebben met vleeseters om ze te overtuigen ook over te gaan op plantaardig voedsel en de impact op het klimaat te verkleinen.

Jante Giffel gelooft dat een vegetariër bijna nooit samen zal gaan met een vleeseter.

Lisse is nog steeds gelukkig in haar relatie, ook al is ze samen met de ’grootste vleeseter ter wereld’.

Bij Sanne ging in het in haar vorige relatie mis toen ze vegetariër werd.

Twitteraar @magictendencies merkt dat doordat zij vegetariër is, haar vleesetende partner anders naar de wereld kijkt.

