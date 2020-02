’Het is mijn schuld dat mijn zoon blowt’

„Toen ik op de kamer van mijn toen 16-jarige zoon een leeg wietzakje vond, maakte ik me eigenlijk niet zoveel zorgen. Ik blowde zelf ook af en toe in mijn tienertijd en dacht dat het geen kwaad kon; beter wiet dan drank. Ik moest er niet aan denken dat mijn zoon zich in coma zou zuipen en op de spoedeisende hulp zou belanden!

Jointje

Ook toen ik hem erop aansprak, stelde hij me gerust: hij dronk alleen frisdrank en rookte alleen in het weekend af en toe een jointje. ’Prima jongen’, reageerde ik opgelucht en ook mijn man maakte zich geen zorgen. Want ach, als hij het niet thuis deed, dan wel ergens anders, toch?

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en maak ik me wél druk over zijn blowgedrag. Mijn zoon is iedere dag stoned en op school gaat het erg slecht. Hij is blijven zitten in 5 vwo, maar hij maakt niet de indruk er dit jaar wel voor te gaan. En dat terwijl hij vroeger altijd zulke hoge cijfers haalde!

Minder onschuldig

Ook zijn baantje bij de supermarkt heeft hij opgezegd, evenals zijn lidmaatschap van de hockeyclub. Hij was altijd een fanatieke hockeyer, maar ook daar had hij geen zin meer in: ’Die tijd is geweest.’ Het enige wat hij doet is voor de tv of op zijn kamer hangen, of hij gaat naar vrienden.

Hij ontkent dat hij dagelijks blowt, maar ik wéét gewoon dat het zo is. Als ik met hem erover praat, zegt hij dat ik niet moet zeuren en dat ik het zelf ook deed. Maar ik heb me erin verdiept en weet nu dat blowen minder onschuldig is dan we vroeger dachten.

Illegaal

Zo kan blowen bij pubers leiden tot passief gedrag, maar ook tot depressies, psychoses en zelfs schizofrenie! Toch kun je overal in ons land op iedere straathoek hasj en wiet kopen en staan scholieren in hun middagpauze om de hoek van school te blowen.

Ik begrijp niet waarom de overheid dat toestaat en softdrugs niet gewoon verbiedt. Zoals dat ook in andere landen gebeurt! En ja, dan wordt het illegaal, maar dan is het voor veel jongeren een stuk lastiger te verkrijgen en blijven ze er wellicht van af.

Psychose

Mijn zoon is nu 17 en dus bijna volwassen. Ik kan huilen, smeken en straffen, maar als hij wil blowen, dan blowt hij. Ik ben doodsbang dat hij dit schooljaar weer verpest en dan is zijn kans op een diploma verkeken. Wat moet hij dan met zijn leven? Laatst las ik zelfs een verhaal over een 19-jarige roeier die zelfmoord pleegde na het roken van twee joints.

Inderdaad, een psychose. En dat kan mijn kind natuurlijk ook overkomen. En het ergste is ook nog dat ik er mezelf de schuld van kan geven. Tenslotte heb ik tegen hem gezegd dat softdrugs geen kwaad kunnen.

Dat papa en mama vroeger ook geregeld een jointje rookten en allebei toch heel goed terecht zijn gekomen. Dat is natuurlijk ook zo, maar ik rookte nooit dágelijks. In die passieve, suffe kerel die mijn zoon nu is, herken ik mezelf absoluut niet. Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien. Hoe krijg ik hem ooit van dat stomme blowgedrag af?!”

Deze Opgebiecht is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.