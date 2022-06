Priscilla heeft sikkelcelziekte: ’Het kan fataal zijn’

Sikkelcelziekte is een…

„Erfelijke ziekte waarbij de rode bloedcellen na het afgeven van zuurstof vervormen tot een soort sikkeltje. Door die gekke vorm blijven ze haken in het bloedvat en in elkaar waardoor er een opstopping (een crisis) kan ontstaan, die voor heftige pijn zorgt. Alsof er van binnenuit met een mes in mij wordt gestoken. De eerste keer dat dat gebeurde, was ik elf maanden oud. Hoewel ik helemaal geen moeilijke baby was, kreeg mijn moeder me maar niet stil en zag ze dat ik pijn had. Na een reeks onderzoeken stelden de artsen de diagnose sikkelcelziekte. Mijn ouders wisten allebei niet dat ze drager waren.”

Waardoor het wordt getriggerd…

„Is voor iedereen anders. Bij mij zijn stress en kou de grootste uitlokkingsfactoren. Ik probeer daarom zo bewust mogelijk te leven en ervoor te zorgen dat ik het altijd warm heb. In de winter draag ik overal thermokleding onder, slapen doe ik met een kruik en in huis staat de verwarming altijd hoog – niet fijn met de huidige prijzen. Maar het werkt wel, want vroeger had ik veel vaker pijn. Kleine crisissen, die een dag of vier duren, heb ik om de drie à vier maanden. Grote crisissen, waarbij ik moet worden opgenomen in het ziekenhuis, één of twee keer per jaar.”

De pijn voel ik meestal…

„Door mijn hele lichaam, maar de crisis vindt plaats op dezelfde plek. Dit kan in de loop der jaren ook verschuiven. Als de opstopping toevallig in mijn hersenen, hart of longen plaatsvindt, kan dat fataal zijn. Met mijn vriend heb ik het daar af en toe over. Stel dat we kinderen krijgen, ben ik er dan wel om ze oud te zien worden? Zal ik eventuele kleinkinderen meemaken? En de zwangerschap, hoe zal die verlopen? Dan zou ik namelijk moeten stoppen met mijn medicatie en goed in de gaten gehouden moeten worden. Ik probeer er niet te vaak aan te denken omdat het me boos en bang maakt, maar het is wel de realiteit.”

Ik heb altijd gezegd…

„Dat als ik een partner zou hebben die drager is of sikkelcelziekte heeft, ik geen kinderen zou willen. Dat zou ik mijn zoon of dochter niet willen aandoen. Vroeger heb ik het behoorlijk lastig gehad met het accepteren van mijn ziekte. Ik wilde net als alle andere kinderen zijn, maar kon aan veel activiteiten niet meedoen en lag regelmatig in het ziekenhuis. Daarnaast wens ik niemand deze pijn toe. Maar gelukkig is mijn vriend gezond. Er is helaas nog veel onduidelijk over sikkelcelziekte. Hopelijk helpt mijn verhaal het wat bekendheid te geven.”

