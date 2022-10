Hennie (28): ’Als ik pijn had, ging ik veel eten’

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Ik ben een echte emotie-eter. Voorheen als ik pijn had aan mijn oksel, ging ik veel eten. In die tijd ben ik zwaarder geworden. Ik heb namelijk een huidaandoening, hidradenitis superativa. Dit is een huidziekte met ontstekingen van de haarzakjes, talgkliertjes en zweetkliertjes. Daarvoor ben ik behandeld in het programma ’Mijn huid ziet er niet uit’. Nu ik vrijwel geen pijn meer heb, doe ik dit gelukkig niet meer.

Verder ziet mijn eetpatroon er gevarieerd uit. Als ontbijt wissel ik af tussen kwark of een broodje. De lunch is meestal hetzelfde als mijn ontbijt, al vind ik een soepje af en toe ook erg lekker. Avondeten bestaat vaak uit aardappels, groenten en vlees. Pasta vind ik ook erg lekker, mijn favoriet is pasta met spinazie. Thuis ben ik degene die kookt. Verder ben ik niet bewust bezig met gezond eten, ik zie mijzelf namelijk als een levensgenieter. ’s Avonds heb ik altijd wel wat lekkers op tafel.”

Waarom heb jij meegedaan aan ’Mijn huid ziet er niet uit’?

„Al een lange tijd liep ik met hidradenitis superativa. Hierdoor had ik altijd pijn. De aandoening zat voornamelijk in mijn oksels, borsten en liezen. Het zag eruit als bultjes, die uiteindelijk littekens werden. Bij ieder bezoek aan de dokter kreeg ik een antibioticakuur, maar dit werkte altijd maar tijdelijk. De pijn belemmerde mij in het dagelijks leven. Regelmatig kreeg ik er ook koorts van. Daarom heb ik besloten om mee te doen aan het programma.

De artsen van ’Mijn huid ziet er niet uit’ hebben mij heel goed behandeld. Ik ben geopereerd aan mijn rechteroksel, de opperhuid is weggehaald. Van binnenuit moet de wond nu zelf gaan genezen. Ik heb nu nog weinig last van mijn aandoening, en in het nieuwe jaar word ik er verder aan behandeld.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Dat zou ik niet willen zeggen. Ik ben zeker zwaarder geweest dan ik nu ben. Maar ik ben wel van mening dat ik een paar kilo af zou kunnen vallen. Op dit moment ben ik tevreden over mijn lichaam. Als ik zwaarder zou worden, ga ik er wel wat aan doen. Dan zou ik strenger zijn voor mijzelf, bijvoorbeeld een keer aardappelen overslaan.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Meestal drie keer per week. Eigenlijk ben ik echt een viseter. Dat eet ik soms wel vijf keer per week. Ik vind dat heerlijk, soms zelfs lekkerder dan vlees. Vis is natuurlijk heel gezond. Ook ligt het niet zo zwaar op mijn maag. Vegetarisch eet ik vrijwel nooit, dat vind ik niet lekker.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Af en toe een borreltje moet kunnen. Al is eens per maand drinken best veel voor mij. Ik vind alcohol namelijk niet zo lekker. Als het gezellig is, drink ik af en toe een wijntje. Maar meestal neem ik een glas frisdrank. Mijn omgeving weet dat ik weinig drink. Zij drinken zelf ook niet veel. Ik ben wel een flinke roker geweest. Sinds een maand ben ik gestopt. Nu hou ik veel meer geld in mijn zak. Ik rookte vaak drie grote pakjes sigaretten per week, dat was erg zonde.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Geniet. Kijk per dag hoe jij je voelt. Wanneer jij je bijvoorbeeld slecht voelt, geef dan niet toe aan dat emotie-eten. Hoe graag je dat ook zou willen. Elk pondje gaat namelijk door het mondje.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Ik zou wel meer moeten drinken, dit doe ik te weinig. Als ik op een dag een liter water drink, is het veel. Ik zou twee tot drie liter water per dag willen drinken. Dit lukt niet altijd. Er staat dan een grote fles water voor mij, maar die is aan het einde van de dag vaak niet leeg.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik sport niet, dat vind ik echt vreselijk. Ik heb het vaak geprobeerd, maar tevergeefs. Bovendien kost het veel geld. Ik werk tweeëndertig uur per week, en daar loop ik erg veel. Ook thuis krijg ik beweging door mijn dochtertje. We gaan veel naar buiten, bijvoorbeeld naar het bos of naar de speeltuin.”

Doet jouw dochter hetzelfde als jij of heb je voor haar andere regels?

„Mijn dochter zit in de fase dat zij ’s avonds niet graag warm eet. Zij hoeft dan van mij niet per se te eten. Ik schep vaak meer op bij haar, als zij haar bord niet leeg eet is dat prima, want ze eet genoeg. Ze is verder geen moeilijke eter. Als het aankomt op eten, ben ik als moeder vrij makkelijk. Maar als zij net voor het eten chips of snoep wil, zeg ik natuurlijk wel nee.”

Wil jij ook in deze rubriek?

Wij zoeken nog leuke vrouwen met een bijzondere levensstijl, die hier graag over willen vertellen. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, een korte omschrijving van jouw bijzondere levensstijl en een foto van jezelf naar c.van.elswijk@telegraaf.nl

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.