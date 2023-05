Daghoroscoop 8 mei - Sterrenbeeld Schorpioen: Geef minder geld uit!

VANDAAG JARIG

Met twee planeten in jouw teken die samen optrekken en een positief effect hebben op jouw carrière kan het niet anders dan goed gaan. Jouw welstand neemt toe evenals jouw professionele status. Mensen zijn op je gesteld en gunnen je het beste. Bezoek de juiste feestjes om jouw netwerk te versterken.

STERRENBEELD RAM

Promoot jezelf en wees niet te bescheiden over jouw kwaliteiten. Plichten waaraan jij wilt ontkomen kunnen bij nader inzien meevallen. Doe alles wat je doet in een rustig tempo. Maak binnen de familie geen ruzie over geld of bezit.

STERRENBEELD STIER

Jij kunt te maken krijgen met vreemd gedrag van huisgenoten, maar laat dat je dag niet verzieken. Doe omwille van de vrede een concessie, maar alleen als geliefden ervoor openstaan. Gooi niets weg wat anderen nog kunnen gebruiken.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Vertel wat jou bezighoudt; spontaniteit en jouw goede gesternte zullen je de weg wijzen. Word geen willoos slachtoffer van het lot; houd de ogen op de weg en de handen aan het stuur. Jij zit met de juiste mensen op dezelfde golflengte.

STERRENBEELD KREEFT

Richt jouw aandacht op het verwerven van financiële zekerheid, zeker als je betrokken raakt bij de aan- of verkoop van onroerend goed. Door goed te plannen krijg jij voor elkaar wat je moet doen met zo min mogelijk inspanning.

STERRENBEELD LEEUW

Er kan sprake zijn van een uitgelaten stemming, waardoor jouw glas eerder halfvol zal zijn dan halfleeg. Aardige mensen zullen warme gevoelens met jou delen en dat kan tot aangename uren leiden met beminden, vrienden en kennissen.

STERRENBEELD MAAGD

Flexibiliteit en de gave nuchter te kunnen denken zullen nuttig zijn. Maak geen ruzie over geld. Heb vertrouwen in jouw partner in het beheren van gezamenlijke financiën. Maak een lijst van vaste lasten en kijk waarop je kunt bezuinigen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Hoewel het je niet gemakkelijk afgaat iets geheim te houden, doe je er toch het beste aan je niet in de kaart te laten kijken. Een vrijblijvende relatie kan een meer solide basis krijgen. Wees niet bang om plannen te maken; dromen mag.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Je kunt omgeven worden door vijandigheid zonder te begrijpen waarom. Misschien heb je kritiek geuit die niet in goede aarde is gevallen. Ook kan een fout van vorige week jou worden ingewreven. Geef minder geld uit.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je krijgt kansen om jouw inkomen te verbeteren. Kijk in de krant; een advertentie kan precies aansluiten op jouw capaciteiten. Ook binnen jouw bedrijf kun je hoger klimmen. Jouw vooruitzichten zijn goed, al kan scoren nog even duren.

STERRENBEELD STEENBOK

Jij kunt naasten of vrienden zo motiveren dat zij een plan waar geen schot in zit uiteindelijk uitvoeren. Neem niet zelf de touwtjes in handen. Jouw organisatietalent wordt gewaardeerd, maar je moet niet te ver gaan.

STERRENBEELD WATERMAN

Begin vandaag met iets nieuws en laat de leiding over aan anderen. In contacten is voorzichtigheid geboden; soms lijkt het er op dat iedereen jou verkeerd begrijpt. Een onnadenkende opmerking kan je behoorlijk opbreken.

STERRENBEELD VISSEN

Controleer rekeningen nauwkeurig voor je ze verzendt of betaalt. Koop iets moois voor jezelf als er sprake is van een financiële meevaller; jij hebt best een opstekertje verdiend. Vertel jouw toevertrouwde geheimen niet verder.

