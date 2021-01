Moet de baas een boete krijgen als hij je dwingt naar het werk te komen?

Het was vorig jaar, donderdag 12 maart, toen ik met mijn VROUW-collega’s de eerste persconferentie van Rutte bekeek. Een onwerkelijk moment: „Vanaf morgen werkt iedereen zoveel mogelijk thuis,” was zijn mededeling. We pakten ons boeltje, zwaaiden nog even naar elkaar en riepen: „Tot over een paar weken dan maar…” Wisten wij veel.

Gemis

De wereld is nooit meer hetzelfde geweest sindsdien. Als eindredacteur van VROUW was ik gewend om dagelijks op de redactie, omgeven door al mijn leuke collega’s, mooie dingen te bedenken en maken voor VROUW-lezeressen.

Die leuke collega’s zie ik vrijwel alleen nog maar op een scherm, want wij houden ons aan de regels, hoezeer we elkaar ook missen. En als we per ongeluk een keer met iets te veel mensen een noodzakelijk tripje naar de redactie hebben gemaakt, worden we onmiddellijk teruggefloten door de baas. En terecht. Alles om onszelf en elkaar niet te besmetten.

Druk

De wegen waren in het voorjaar en de zomer even een tijdje leeg. Maar inmiddels doen er legio verhalen de ronde dat mensen die prima achter hun PC of laptop hun werk thuis zouden kunnen doen, toch door hun baas gedwongen worden om naar hun werkplek te komen.

Iemand die op de administratie van een sportschool werkt, die gesloten is bijvoorbeeld. Toch elke dag op-en-neer in de auto of het OV om ergens te gaan zitten met anderen en allemaal je eigen virtuele ding te doen. Waarom?

Praat mee

Ook anderen voelen groepsdruk of de hijgende adem van de baas om toch naar de werkplek te komen. Dat zou verboden moeten worden. Of misschien wel strafbaar. Allang blij dat je nog werk hebt, gaat niemand zijn baas aan de virtuele schandpaal nagelen, natuurlijk.

Maar zou je als werknemer moeten kunnen weigeren, zonder gevolgen? Of misschien ergens een anonieme melding kunnen maken? En hoe zit het bij jou? Werk jij thuis of eist jouw baas dat je komt, terwijl dat nergens voor nodig is? Praat mee via onze Facebookpagina.