’Oneerlijk dat ik geen buikwandcorrectie krijg!’

„Body positivity? Ammehoela! Ik ben niet blij met mijn lichaam en weiger het te accepteren zoals het nu is. Van mijn spiegelbeeld word ik verdrietig: dit bén ik gewoon niet. Ik had altijd maatje 36 en nu allesbehalve.

Slagveld

Vijf jaar terug kreeg ik baarmoederhalskanker en na de vele operaties is mijn buik net een slagveld: overal littekens en slappe huid. Mijn lymfen zijn weggehaald, dus ik zwel helemaal op. Ik schaam me zo voor mijn nieuwe uiterlijk dat ik in geen jaren een badpak heb aangetrokken, zwemmen met de kinderen doe ik niet meer.

Ik wil zo graag een buikwandcorrectie, maar mijn omgeving snapt dat niet. Mijn man is begripvol, maar veel vrouwen reageren bot. ‘Je hebt toch kanker overleefd, wat zeur je nou over een imperfect lichaam? Je moet dankbaar zijn dat je nog leeft!’ Natuurlijk ben ik dat, maar mag ik daarom niet ongelukkig zijn met mijn lichaam?

Oneerlijk

Mijn zorgverzekeraar ziet de noodzaak ook niet. Mijn depressieve gevoelens zouden niet door mijn nieuwe spiegelbeeld komen, want ik slikte daarvoor ook al antidepressiva. Maar ik ken mezelf toch? Ik weet dat die buik de reden is.

Ik vind het oneerlijk: mensen met overgewicht krijgen een maagverkleining, maar ik mag niet klagen. Ik heb nu zelf 1100 euro gespaard en hoop via crowdfunding de rest van de 5000 euro voor de ingreep te verzamelen. Mocht het lukken, dan wordt het een zware operatie. Nog een keer onder het mes, meer littekens… moet ik dat willen? Het antwoord is: ja. Alleen zo krijg ik mezelf weer terug!”

