Moet de zomervakantie worden ingekort?

Een van de voorstellen is om de zomervakantie te vervroegen of in te korten naar drie of vier weken. Daar zijn niet alle ouders even blij mee, zeker niet degenen die al een vakantie hebben geboekt. Een ander voorstel is om de schooldagen na de zomervakantie te verlengen, zodat leerlingen bijvoorbeeld van 9 tot 17 uur naar school gaan.

Kwetsbaar

De Onderwijsraad neemt in de voorstellen mee dat ouders graag op vakantie willen en dat leraren klagen over de hoge werkdruk door het digitaal moeten lesgeven. Het meest urgent zijn echter de kwetsbare kinderen voor wie het thuis niet veilig is of waar de middelen om thuis onderwijs te volgen ontbreken. Die moeten echt zo snel mogelijk geholpen worden, zegt De Onderwijsraad. Waarschijnlijk komt het kabinet komende dinsdag met een besluit over de heropening van de scholen.

Praat mee

