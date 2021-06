Zou op middelbare scholen de hotpants verboden moeten worden?

Toen de 14-jarige Beatrix de mail van de directie, gericht aan haar ouders, onder ogen kwam, besloot ze in actie te komen. Ze stuurde een vlammende mail terug waarin ze stelt dat alleen meisjes worden aangesproken op hun kledingstijl en jongens hun gang zouden mogen gaan.

„Als jongens een knoopje meer van hun hemd open zetten, zou er ook geen probleem mee zijn”, valt te lezen in haar mail. Verder wijst ze de directie op het warme weer. „Nu met het warme weer worden wij, de meisjes, gevraagd om ons nog warmer te kleden omdat onze buik en benen te zichtbaar zijn.”

Vrijheid

Volgens Beatrix kan de eigen keuze in kledingstijl ervoor zorgen dat jongeren meer zelfvertrouwen hebben. De mail van de 14-jarige kan op veel steun rekenen. Groepen leerlingen, zowel meisjes als jongens, spreken zich uit door in naveltruitjes naar school te gaan. Geschreven teksten op hun lichaam geven hun standpunt aan. Zo valt er ’Provoceer ik u?’ te lezen op een decolleté.

Mocht de school zich niks aantrekken van de kledingstijl van de leerlingen, is het dan nog aan de ouders hun kinderen een halt toe te roepen? Zou jouw dochter bijvoorbeeld in hotpants of een naveltruitje naar school mogen? Of zou ze dit zelf al niet willen?

Praat mee

Vind jij dat er op middelbare scholen kledingvoorschriften moeten komen zodat bijvoorbeeld de hotpants en naveltruitjes verboden worden? Of vind je dat jongeren vrij moeten zijn in wat zij dragen? Praat mee via onze Facebookpagina!