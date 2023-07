Daghoroscoop 1 juli - Sterrenbeeld Weegschaal: Word lid van een fietsclub!

VANDAAG JARIG

Het teken Vissen in jouw horoscoop introduceert een spiritueel element in jouw liefdesleven. Je zult je aangetrokken voelen tot inspirerende types als acteurs, musici, dichters en geestelijk leiders. Jouw sociale leven zal toenemen, maar romantiek zal daarin niet op nummer 1 staan.

ZONDAG JARIG

Liefde en sociale gelegenheden zullen komend jaar ruimte bieden voor interessante ontmoetingen. Tijdens een liefdadigheidsbijeenkomst of meditatie sessie kun je mensen ontmoeten die bij jou de juiste snaar raken, op het werk of door betrokkenheid bij een organisatie die werk gerelateerd is.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Lopen, zwemmen, yoga, het komt allemaal tegemoet aan jouw behoefte te bewegen. De ruzie die jij vreest breekt waarschijnlijk niet los. Oude vrienden zijn jouw beste gezelschap dezer dagen. Stel een groot persoonlijk besluit niet langer uit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Je kunt een afspraak hebben die een belangrijk effect op jouw toekomst zal hebben. Houd zaken en privé strikt gescheiden. Jouw ideeën zullen in de smaak vallen bij iemand die belangrijk voor je is en ook een leuke uitnodiging krijgen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Zeg en doe niets wat jou later kan opbreken. Jouw sociale leven kan je momenteel een bom duiten kosten en jij zult schrikken als je uitrekent hoeveel het je dit jaar al heeft gekost. Vertrouw op adviezen van degenen die jou kennen.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Wat jouw gedachten ook in beslag neemt, probeer er tijdens het weekend niet aan te denken. Je zou naasten kunnen verwaarlozen en de kwaliteit van jouw eigen bestaan is daarmee gemoeid. Beschaam iemands vertrouwen niet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Jij kunt je een beetje opgejaagd voelen. Wees voorzichtig met elektrische apparaten en ga behoedzaam om met kostbaarheden die jou dierbaar zijn. Een aantal van jullie krijgt met tegenslag te maken; een auto- of fietsongeval.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Je kunt goed nieuws ontvangen; allerlei zaken lijken in een stroomversnelling te raken. Je hebt alle reden optimistisch te zijn. Wees niet nieuwsgierig als vrienden iets lijken voor te bereiden. Ruim jouw medicijnkastje op.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Breng zoveel mogelijk tijd met geliefden door en betrek kinderen bij jouw plannen. Uitgaan met vrienden zal jou – en ook hen – goed bevallen. Word lid van een fietsclub of richt er zelf een op. Negeer een uitdaging niet.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Zakenmensen gaan een druk weekend tegemoet. Streef ernaar om alles wat haast heeft of onafgemaakt is af te handelen. Optimisme bepaalt jouw relaties. Een romance wordt sterker; leg je erbij neer als je iets niet begrijpt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jij zult je vooral willen concentreren op klusjes die bleven liggen. Tracht ontspannen te blijven als je iets belangrijks moet doen. Door dingen af te raffelen kun jij domme fouten maken. Bewijs jouw lief jouw liefde.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Als jouw zelfvertrouwen op een laag pitje staat kun je dit weekend aangenaam verrast worden. Emotionele gevoelens kunnen het winnen en dat is positief en vreugdevol. Houd je aan jouw woord, wat er ook gebeurt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Een samenloop van omstandigheden kan jouw belangstelling voor het occulte aanwakkeren. Werk kan plannen verstoren of iemand kan proberen jou te choqueren. Een samenzijn dat onvermijdelijk is zou toch gezellig kunnen worden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

De sterren begunstigen het geschreven en gesproken woord. Jij kunt openhartig zijn zonder tactloos over te komen. Ben je met vakantie dan zult je optimistisch zijn. Iets waaraan je hard hebt gewerkt krijgt de eer die het toekomt.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.