’Mijn zoon ontbijt met roze koeken... hoe zorg ik dat hij gezond eet?’

Mijn zoon wil ineens niks meer van mij weten, waarom?

„Welkom in de puberteit van je kind. Hij gaat ineens een heel eigen leven leiden. En dat is goed, want pubers moeten hun eigen identiteit ontdekken. En dat lukt nu eenmaal het beste als ze onder de vleugels van pa en ma vandaan komen. Dat vormgeven van hun eigen ‘ik’ gaat gepaard met afzetten tegen de ouders. Zie het maar als een compliment; je puber zet zich af tegen jou, omdat hij zich bij jou veilig voelt. Hij vindt het overigens wel fijn als je ergens op de achtergrond aanwezig bent. Je speelt namelijk nog steeds een belangrijke rol in zijn leven, ook al lijkt dat misschien niet zo.”

Waarom doen mijn pubers domme dingen, zoals hun winterjas laten liggen op school, appen op de fiets, of worstenbroodjes tien minuten in de magnetron zetten?

„De hersenen van pubers zijn nog volop in ontwikkeling. Het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor plannen, het nemen van beslissingen en het reguleren van emoties, de prefrontale cortex, ontwikkelt zich later dan de rest van de hersenen. Pubers lopen op dat gebied dus achter. En kunnen daarom ook niet vooruitkijken, vergeten alles, en nemen risico’s zonder na te denken over de consequenties. Je moet dus tijdelijk de afdeling planning en controle van je puber zijn. En ze er dus aan blijven herinneren dat ze hun jas altijd meenemen en dat broodjes nooit langer dan een minuut in de magnetron hoeven.”

Er is continu ruzie over op tijd thuiskomen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn dochter zich aan de regels houdt?

„Het is als eerste goed om te weten dat tijd een rekbaar begrip is voor pubers. Als ze zeggen dat ze ‘zo’ thuiskomen, kan dat over vijf minuten zijn of over een half uur. Maar dat is natuurlijk nog geen reden voor pubers om zich niet aan de afspraken te houden. Wat voor pubers belangrijk is: leg de reden achter een regel uit. Als je dochter begrijpt waarom ze op tijd moet thuiskomen, is de kans groter dat zij zich eraan zal houden.”

De kamer van mijn puber is een zwijnenstal, hoe zorg ik dat hij het een beetje netjes houdt?

„Je kunt twee dingen doen als je je ergert aan de troep van je puber: de deur dichtdoen en hopen dat er niet al te veel ongedierte komt, of de strijd aangaan. In het laatste geval is het handig om zo concreet mogelijk te zijn: ‘Leg je kleren ín de kast.’ Of: ‘Verschoon je bed elke zaterdag.’ Het is ook handig om te weten dat die vieze chaos voor je puber een fijne plek is. Die ergert zich namelijk niet aan beschimmelde borden onder het bed of kleren op de grond. Het kan helpen om te dreigen met: ‘Als je niet opruimt, dan ga ík opruimen.’ Pubers willen nu eenmaal niet dat hun ouders door hun spullen gaan. Bovendien, als jij of je partner het doet, kunnen ze daarna niks meer terugvinden.”

Mijn dochter vindt school niet leuk, hoe kan ik haar motiveren om haar huiswerk te doen?

„Pubers zijn kampioen uitstellen. Er zijn namelijk honderd dingen die ze kunnen bedenken die leuker zijn dan huiswerk maken, en ze zijn niet bijster goed in plannen. Zie hier het ontstaan van het leed dat huiswerk heet. Er zijn een paar dingen die je kunt doen om pubers aan hun schoolwerk te krijgen. Bespreek samen het doel (bijvoorbeeld overgaan, of een voldoende halen). Pubers hebben een doel nodig om naartoe te werken. Maak samen een planning en bespreek een vaste studieroutine (bijvoorbeeld meteen na school, of na het eten). En zorg voor een beloning. Pubers zijn daar gevoelig voor, dus laat ze je gerust een Tikkie sturen als ze een voldoende halen, of ga samen iets leuks doen.”

Mijn zoon ontbijt met roze koeken en een blikje energy drink. Hoe zorg ik dat hij gezond eet?

„Pubers kun je niet dwingen om gezond te eten. Sterker nog: hoe meer je roept dat ze fruit en groente moeten eten, hoe minder hij of zij dat zal doen. Pubers willen vooral het idee hebben dat ze het zelf bepalen. Dat zelf bepalen kun je ook voor je laten werken door je puber te betrekken bij het kiezen en bereiden van maaltijden. Gezonde opties aanbieden helpt ook, schuif ze daarom af en toe een smoothie of broodje gezond onder de neus. En geef ze het goede voorbeeld, dus eet die zak chips buiten het zicht van je puber leeg.”

Mijn pubers zijn de hele dag aan het chatten, snappen en TikTokken. Hoe kan ik minderen?

„Eén van de meest gehoorde uitroepen in een huishouden met kinderen is: ‘Ga toch eens van dat scherm af!’ Want zodra ze een spelcomputer, tablet of telefoon in hun handen hebben, worden ze dat scherm ingezogen en vergeten ze waar ze mee bezig zijn. En dat is best vaak. En hoe vervelend dat ook is, het is ook goed. Pubers richten zich voornamelijk op hun sociale leven en in hun geval speelt zich dat vooral online af. Het lijkt misschien alsof ze lui op de bank hangen met die telefoon voor hun neus, maar dat moet je zien als een selectief soort luiheid. Ze zijn niet per se niet geïnteresseerd in jou, of school, of huiswerk, maar gewoon meer in beslag genomen door hun vrienden en daarmee ook hun eigen ontwikkeling.

Want hangend achter dat scherm zijn ze bezig met een antwoord vinden op vragen als: wie ben ik, hoe ben ik echt, hoe zien anderen mij, hoe doe ik dit en doe ik dat dan goed? Neemt niet weg dat er ook een limiet moet worden gesteld aan het aantal uren dat ze op dat scherm kijken. Je kunt met je puber heel goed afspraken maken over schermtijd: hoe lang, en hoe lang achter elkaar, en wanneer? Maak die afspraken samen, zodat je kind ook de verantwoordelijkheid voor het nakomen ervan draagt. Bovendien zullen pubers zich sneller aan regels houden die ze zelf hebben bedacht en opgesteld dan aan de regels die hen zijn opgelegd.”

Ik wil best praten met mijn puber, maar hij gaat dan zuchtend tegenover me zitten. Hoe pak ik dat aan?

„Pubers staan niet bekend als ’s werelds beste praters. Of nee, ze praten wel en ook veel, maar vooral met elkaar en niet met jou. Probeer toch om in gesprek te gaan met je puber. En blijf het proberen, want door met elkaar te praten, leer je je puber beter kennen en beter begrijpen – en je puber jou. Bovendien vinden ze het heel fijn als hun mening wordt gevraagd en ze zich gehoord voelen. Bedenk dat ze, onder invloed van hun onaffe brein, een zeer korte spanningsboog hebben. Maar aan een goed gesprek hangt gelukkig geen tijd. Dat kan ook in vijf minuten.

Pubers zijn overigens heel gevoelig voor de aandacht die je ze geeft. Als ze doorhebben dat je niet mét, maar tegen ze praat, schakelen ze weer uit. Een gesprek gaat om contact maken, niet om je zin proberen te krijgen of een preek te geven.”

Mijn puber spendeert al zijn geld aan troep. Hoe zorg ik dat hij verstandiger met geld omgaat?

„Pubers hebben graag controle over hun eigen uitgaven. Je kunt bespreken dat ze een deel van hun geld zelf mogen uitgeven – en heb daar dan geen commentaar op – en dat ze een deel sparen. Maak ‘hun geld’ ook inzichtelijk: zet alles wat erin en eruit gaat onder elkaar. Zo ziet je puber ook wat hij elke week aan bijvoorbeeld fastfood of gametegoeden uitgeeft en kan hij zelf prioriteiten stellen als het gaat om zijn uitgavenpatroon.”

