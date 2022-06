Win: een volledig verzorgde reis voor twee personen naar het Leopold Hotel in Sheffield, Engeland t.w.v. € 1000,

Wil je een volledig verzorgde reis voor twee personen naar het Leopold Hotel in Sheffield, Engeland t.w.v. € 1000,- winnen?

Als een van de groenste bestemmingen in Europa, staat Sheffield niet voor niets bekend als The Outdoor City. De Engelse stad in Zuid-Yorkshire is de ideale uitvalsbasis voor een weekendje weg. Met een eeuwenoude geschiedenis als een van Engelands’ grootste industriële steden, huisvest de stad daarnaast een aantal iconische bezienswaardigheden. Haal de avonturier in jezelf naar boven tijdens wandelingen in het Peak District National Park, ontdek de hippe, diverse eetgelegenheden of ga op culturele ontdekkingstocht in het historische stadscentrum. Sheffield is de ideale bestemming voor liefhebbers van cultuur en natuur en jij kunt nu een lang weekend winnen naar deze bijzondere bestemming!

De prijs bestaat uit een reis van 3 nachten inclusief ontbijt en vervoer naar Sheffield. Het Leopold hotel, waar je zult verblijven, is een voormalige Grade II-genoteerde Boys Grammar School. Een eigenzinnige maar luxueuze ontmoetingsplaats, centraal gelegen aan Leopold Square en biedt een scala aan chique bars en eetgelegenheden. Elk van de 89 kamers, met eigen badkamer, van het hotel is uniek ingericht en biedt alle moderne voorzieningen. Een vleugje memorabilia houdt het hotel levend met verhalen over de capriolen van schooljongens en het leven zoals het vroeger was. Zie voor meer info www.welcometosheffield.co.uk en www.leopoldhotel.co.uk

Wil je kans maken op deze volledig verzorgde reis t.w.v. € 1000,- naar Sheffield, Engeland mail dan je naam en adresgegevens naar winnen@vrouw.nl en zet winnen Sheffield in de onderwerpsregel.

Bij deelname ga je akkoord met de actievoorwaarden.