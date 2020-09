’Esther en ik lijken zoveel op elkaar dat het bijna eng is’

Esther en Sanne Ⓒ Fotografie : Brenda van Leeuwen

Kan dat, bevriend zijn met die nieuwe partner van je ex? Jody, Esther en Steffi zijn hartstikke blij met ’die andere vrouw’. In dit derde en laatste deel: Esther Boekholt (42). Zij was jaren samen met Nick. Hij heeft nu een dochter (4) met Sanne van Uden (36, rechts). Esther is restaurantmanager en single, Sanne docent en mede-eigenaar SOSU Den Bosch.