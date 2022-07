Daghoroscoop 21 juli - Vecht tegen zelfmedelijden, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Welstand lokt en onder de huidige astrologische sfeer kunnen jij en jouw partner een inhaalslag maken. Als jullie beiden op geld zijn gefocust is dat dit jaar de juiste houding. Voorkom dat er op het gebied van liefde moeilijkheden ontstaan, want die kunnen jouw toekomst schaden.

RAM

Een geïnspireerd idee kan jouw financiële positie verbeteren en komt precies op tijd als jouw banksaldo geslonken is. Een menslievend gebaar is goed voor jouw zielenrust en kan tevens de sleutel zijn tot persoonlijke welvaart.

STIER

Jouw humeur kan beïnvloed worden door een komende verandering, die het je bovendien moeilijk maakt een besluit te nemen. Over triviale zaken kan ruzie ontstaan en anderen lijken geneigd spijkers op laag water te zoeken.

TWEELINGEN

De kans is groot dat je met verwarrende situaties te maken krijgt. Hoewel jouw inzicht toeneemt kan het af en toe lastig zijn te besluiten wat praktisch is en wat niet. Begin niet met iets nieuws want het dreigt geen succes te worden.

KREEFT

De contacten die je nu legt kunnen je helpen bij uw ambities. Jonggeliefden zullen plannen maken voor de lange termijn en doen of krijgen een huwelijksaanzoek. Reken er echter niet op dat er meteen gefeest kan worden.

LEEUW

Waar het jouw carrière en reputatie betreft kan het er om spannen. Het lijkt erop dat alles wat je doet niet goed genoeg is of gisteren al af had moeten zijn. Werkgevers moeten de antecedenten van potentiële werknemers goed bestuderen.

MAAGD

Als het gisteravond wat uit de hand is gelopen zul je vandaag niet in staat zijn aan de slag te gaan of over serieuze zaken na te denken. Gun jezelf de rust die je nodig hebt om op verhaal te komen en je voor te bereiden op een druk weekend.

WEEGSCHAAL

Jouw verlangen naar verandering kan ertoe bijdragen dat jouw situatie wijzigt. Je zult er profijt van hebben als je positief reageert op een financieel voorstel. Gokken op de beurs kan winst opleveren maar doe eerst jouw huiswerk.

SCHORPIOEN

Een onbelangrijk incident kan grote gevolgen hebben. Zet zelfdiscipline in om emotioneel in balans te blijven. Zaken kunnen volgens plan verlopen al moet je misschien een veer laten als het om winst gaat.

BOOGSCHUTTER

Niet elke strategie die je in werking zet zal volgens plan verlopen. Ben je op zoek naar nieuwe ideeën wees dan niet bang om de ontwerpen van experts te gebruiken. Raadpleeg tijdschriften voor trendy nieuwtjes.

STEENBOK

Je kunt je in de steek gelaten voelen ook al krijg je alom steun. Vecht tegen zelfmedelijden. Tegen de middag zul je weer kunnen lachen. Beteugel vandaag jouw hang naar vrijheid, want dat kan tot een relatiebreuk leiden.

WATERMAN

Houd alles wat je op touw zet eenvoudig. Mensen kunnen al voor meer dan genoeg stress zorgen en veel van je eisen. Geef extra aandacht aan huis en gezin. Bedenk aanpassingen die het huiselijk comfort ten goede komen.

VISSEN

Je kunt het gevoel hebben ondergewaardeerd te worden terwijl je toch erg uw best doet. Het moment is gekomen om met jouw baas te praten en eerlijk te vragen wat deze van je verwacht. Vermijd ruzie, want daar kom je niet ongeschonden uit.

