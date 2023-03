Daghoroscoop 3 maart - Sterrenbeeld Stier: Houd rekening met verwarring!

VANDAAG JARIG

Er gaan nieuwe vergezichten en mogelijkheden voor jou open. Bezittingen stijgen in waarde en ouders zullen je graag steunen als jij financiële vragen hebt. Ook anderen zullen positief tegenover jouw financiële plannen staan. Er staat je een loonsverhoging te wachten, officieus of officieel.

STERRENBEELD RAM

Gedachtenspinsels die verward zijn geraakt in een ondoorzichtig labyrint moeten worden ontrafeld. Daar zal tijd mee gemoeid zijn, dus begin meteen. Ook ingewikkelde zaken kunnen vaak worden teruggebracht tot een simpele vorm.

STERRENBEELD STIER

Houd rekening met verwarring op communicatief gebied. Het kan te maken hebben met vertraagde of verloren post, vertraagd vliegverkeer of een bus of trein die niet rijdt. Het kan ook zijn dat mensen zich niet aan afspraken houden.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Goede leiding wint het vandaag van puur geluk. Praktische overwegingen zullen meer gewicht in de schaal leggen dan plezier. Het is bijna onvermijdelijk dat u de broekriem moet aantrekken en moet matigen met eten en drinken.

STERRENBEELD KREEFT

Een nieuw project zal niet lang standhouden en je zult het betreuren dat je er tijd en energie in hebt gestoken. Werk zo efficiënt mogelijk en denk niet aan andere dingen. Houd, als jij gaat winkelen, jouw banksaldo in de gaten.

STERRENBEELD LEEUW

Als je gisteravond op vrijersvoeten bent geweest zul jij je dat vanochtend goed herinneren. Kniezen zal in de loop van de dag overgaan. Het gaat er nu om diepe emoties voorbij te laten drijven en niet te snel een oordeel te vellen.

STERRENBEELD MAAGD

De kans bestaat dat jij extra hard aan de slag moet. Let op details. Neem tussen nu en 25 maart geen belangrijke besluiten en teken geen papieren die je niet goed hebt gelezen. Taken die niet volgens plan verlopen zullen jou frustreren.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Los van de vraag of je gaat of net terug bent, kan vandaag vakantie ter sprake komen. Het kan een gevoel van eenzaamheid met zich meebrengen als je op reis moet voor zaken. Ouders kunnen problemen hebben met pubers.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Wees niet al te kritisch over jezelf. Heb vertrouwen in eigen oordeel en deskundigheid. Verdiep je eens wat meer in de aandelenmarkt. Stel het aanvaarden van een nieuwe financiële verplichting uit tot het eind van de maand.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Plezier in je werk kan vandaag ontbreken en de uren zullen zich derhalve voortslepen. Routine zal vervelend zijn en een poging een doel te bereiken kan worden getorpedeerd. Tegenslag lijkt echter erger dan het is.

STERRENBEELD STEENBOK

Een goede dag om een verzekering af te sluiten of contract te tekenen. Lees de kleine lettertjes. Vraag iemand een belangrijke brief door te lezen voor je deze verstuurt. Werkomstandigheden kunnen jou ontevreden stemmen.

STERRENBEELD WATERMAN

Stroop de mouwen op en begin aan een taak die je op de lange baan hebt geschoven. Kies prioriteiten en werk systematisch. Als jij er in slaagt discipline boven verleiding te stellen word je gezegend met een goed resultaat.

STERRENBEELD VISSEN

Huishoudelijke onkosten kunnen tegenvallen als je jouw huis met iemand deelt. Los dit soort problemen zo snel mogelijk op zonder ruzie. Doe ook zelf je best minder geld uit te geven. Op liefdesgebied kun jij geluk hebben.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.