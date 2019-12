Het einde van 2019 is in zicht en hiermee komt er ook een einde aan een decennium. In tien jaar tijd kan een hoop gebeuren. Waar stond je zo’n tien jaar geleden? De destijds 36-jarige Desiree was wijkverpleegkundige en verzorgde mensen aan huis. Tien jaar later staat haar leven totaal op z’n kop en heeft ze zelf thuiszorg nodig.