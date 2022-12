15 cadeaus onder de 30 euro

1. Sportief boek

Het boek van Arie Boomsma ’Trainen voor het leven: krachtig oud worden’ is de manier om weer fit te worden. De oefeningen zijn getest op zijn tachtigjarige vader. Als hij het kan, kan iedereen het… Het boek kost €20 en te koop op bol.com, bruna.nl of libris.nl

2. Warme stappers

Met sloffen gaat niemand het meer koud krijgen deze kerst. Ook niet als de verwarming een graadje lager staat. Bij ’t Kruidvat kan je heerlijke beige lamswollen stappers voor €29,99 kopen.

3. Een puzzel

Een goede puzzel op zijn tijd, met name die van Wasgij, kan de redder zijn als jij je verveelt tijdens de kerstvakantie. Bij deze exemplaren puzzel je niet precies wat er op de voorkant van de doos staat, maar je doet het vanuit het oogpunt van één van de karakters. Het plaatje op de doos kan je dus niet als hulp gebruiken. Prijs varieert van €7,99 tot €9,99, verkrijgbaar via ’t Kruidvat of Amazon.nl.

4. Smokey eye’s met de kerst?

Kerst is hét moment om uit te pakken met je make-up. Een flitsend oogpaletje is dan een perfect kerstcadeautje. Neem bijvoorbeeld het oogpalet van Nude voor €29,99. Verkrijgbaar op iciparisxl.nl.

5. Ottolenghi knows best

Met je handen in het haar, omdat de nieuwe, vegetarische vlam van je kind voor het eerst mee-eet met kerst? Niet getreurd, chef-kok Yotam Ottolenghi weet raad. Ottolenghi kookt namelijk de sterren van de hemel met nobele groenten. Flavour is een kookboek met uitsluitend groenterecepten, voor €19.99 verkrijgbaar bij Amazon.nl of Bol.com.

6. Geurkaars of geurstokjes

Ruikt het niet zo fris bij je vriendin thuis? Geef haar een heerlijke geurkaars cadeau met kerst. Heeft zij weer een huis dat lekker ruikt en kan jij vaker langs wippen, win-win situatie. Bij Rituals heb je bijvoorbeeld een heerlijke geurkaars met rozengeur voor € 24,50. Bij de Etos onder andere kan je terecht voor lekkere ’wood’ geurstokjes voor €11,99.

7. Zeepjes

Zeep is altijd fijn om te hebben en leuk om te krijgen. Vooral als je ze kan kopen in de vorm van Amsterdamse herenhuizen. Dit geeft het ’saaie’ zeepje toch even wat flair. Op amsterdamsezeephuis.com, kan je de set ’Herengracht’, met verschillende geuren voor €29,99 kopen.

8. Kaarshouders

Wil jij het interieur van iemand opleuken? Dat kan perfect met een kandelaar. Voor een origineel exemplaar heeft de meltingpotamsterdam.nl een groene palmboomvariatie voor €14,50.

9. Spiegeltje aan de wand…

Ideaal cadeau voor degene die veel waarde hecht aan het uiterlijk. Op heliasfrogge.com kan je bijvoorbeeld een luxe, goudkleurige spiegel voor maar €24,50 scoren.

10. Nagellak

Een potje glitter of chique lak voor de nagels hoeft niet veel geld te kosten en kan altijd nog als je écht niets meer weet. Douglas heeft een groot assortiment aan nagellakjes voor €7,99 per stuk.

11. Muts

Perfect voor de koude winterdagen met kerst zowel binnenshuis als buitenshuis met de hoge energiekosten dit jaar. De Bijenkorf heeft er bijvoorbeeld een heleboel. Eén daarvan is een kabel gebreide witte muts van Guess voor €30.

12. Haarklip

Niet iedereen is een haarstylist. Een haarclip is dan een makkelijke en bovendien leuke oplossing voor de perfecte haar-do bij diners tijdens de feestdagen. Bij de H&M kan je voor € 10,99 een set van drie haarklemmen kopen.

13. Bad bruisbal

Een favoriet moment bij velen; na een drukke dag een warm bad laten vollopen en vullen met badschuim. Probeer ook eens een bruisbal. Je hebt ze in verschillende geuren en zelfs met glitter. Leg ze in bad en de bal doet zijn ding. Bij de winkel LUSH, kan je ze voor €7,99 scoren.

14. Kamerplant

Moet jij cadeaushoppen voor iemand met groene vingers? Een gezellige gatenplant doet het altijd goed. Voor €19,95 kan je er eentje kopen bij Bloomique.nl. Het is bovendien een leuke vervanger voor de kerstboom als die na de feestdagen het huis uit gaat.

15. Borrelplank

In plaats van een vijfgangen kerstdiner kan er ook een tapasavond georganiseerd worden tijdens de feestdagen. Een borrelplank heb je voor een prikkie. De bol.com heeft er genoeg. Ze verkopen onder andere een mooie, houten, gebrande borrelplank van 80 cm voor €26,-.

