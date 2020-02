Weekhoroscoop week 6

Wil jij weten wat er komende week voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat? Lees hier jouw weekhoroscoop!

Ram

Liefde: Je hebt meer behoefte aan lichamelijk contact, tot groot plezier van je partner die op zijn of haar beurt ook direct meer toenadering zoekt. Grappig hoe jullie elkaar momenteel in alles lijken te motiveren. Samen sporten gaat namelijk ook prima deze week!

Financiën: Natuurlijk is het fijn om jezelf eens flink te verwennen met kwalitatief goede producten. Maar dan moet je budget het ook toelaten. Kun je het eigenlijk niet missen, dan kun je het eigenlijk ook beter gewoon niet doen.

Werk: Iemand die je kent via je werk wil graag ook eens buiten werktijd met je afspreken. Hoewel je agenda al propvol staat is het geen verkeerd idee om de uitnodiging toch aan te nemen.

Persoonlijk: Ondanks je goede voornemens heb je jezelf toch weer laten gaan en heb je teveel suikers, vetten en andere dingen die je eigenlijk niet wilde naar binnen gewerkt. Even flink detoxen en vervolgens gewoon opnieuw beginnen!

Stier

Liefde: Je geliefde veroorzaakt nogal wat onrust binnen de relatie. Wellicht zit je partner niet zo prettig in zijn of haar vel of juist wel en worden er allerlei activiteiten bedacht waar jij ook geacht wordt aan deel te nemen. Ga er maar niet te veel op in, hoe harder jij er tegenin gaat, enfin, je begrijpt.

Financiën: Let erop dat je bij online betalingen en bestellingen alle gegevens juist invult. Niet alleen de bankrekeningnummers maar ook adresgegevens, dit scheelt een boel gedoe achteraf!

Werk: Je krijgt steeds vaker de behoefte om meer vanuit huis te gaan werken. Als je huidige baan dit niet toelaat is het wellicht een idee om op zoek te gaan naar iets anders. Probeer wat te spelen met je werkuren, met wat creativiteit is het misschien best haalbaar.

Persoonlijk: Het is tijd om je woorden ook eindelijk om te zetten in daden. Werk je ideeën uit en zet de eerste stappen om deze ook daadwerkelijk te realiseren. Of deze nu in verband staan met een vriendschap, een hobby of een combinatie van beide; het wordt leuk!

Tweelingen

Liefde: Wellicht raak je wat geïrriteerd wanneer je partner je vraagt iets wel of niet (meer) te doen. Of dit probleem is al uitentreuren besproken of je bent het er gewoon niet mee eens. In beide gevallen doe je er verstandig rustig te blijven; je lief is momenteel nogal heetgebakerd.

Financiën: Er zit weinig verandering in je financiën deze week, maar dit hoeft zeker niet negatief te zijn. Als alles gewoon netjes in balans is, zal dit ook zo blijven. Daarentegen hoef je ook even niet op verbetering te rekenen als er wel sprake is van financiële onrust.

Werk: Tijd om je werkplek weer eens lekker op te ruimen. Al die onrust om je heen leidt alleen maar af. Gewoon even flink de bezem erdoor, een natte lap eroverheen en klaar. Zóveel werk is het nu ook weer niet.

Persoonlijk: Zelfs direct na het ontwaken hoef je weinig aan je haar te doen om het goed in model te krijgen. Als je nu naar de kapper gaat, weet je zeker dat het resultaat verbluffend zal zijn!

Kreeft

Liefde: Dit is een fijne week om samen weer eens te genieten van een avondje uit. De kans is zelfs groot dat jullie verwikkeld raken in een leuk gesprek met een onbekend stel die jullie tegenkomen in het restaurant of het theater.

Financiën: Hoewel je in eerste instantie dacht dat je een miskoop had gedaan en op het punt stond de nieuwe aanwinst in de verkoop te gooien, blijkt nu dat je er eigenlijk toch best blij mee bent.

Werk: Je bent toe aan wat nieuwe uitdagingen. Waarom vraag je niet gewoon aan je leidinggevende of je eens iets nieuws mag proberen? Wellicht heb je zelf nog ergens een idee op de plank liggen? Wie niet waagt…

Persoonlijk: Oppervlakkigheid kan je nu gestolen worden. Je wilt best een praatje maken, maar dan moet het wel ergens over gaan. En nee, liever niet over anderen; aan geroddel heb je al helemaal geen boodschap.

Leeuw

Liefde: Tijd voor een grote schoonmaak! Alles wat nog tussen jou en je geliefde in staat dat duidelijk tot het verleden behoort en dus niet meer relevant is, kan weg. Geen woorden meer aan vuil maken, Leeuw. Zonde van de tijd.

Financiën: Dankzij je eigen vindingrijkheid en verkoop skills maak je deze week leuk winst op een artikel dat je hebt gekocht, opgeknapt en weer te koop hebt gezet. Deze uitdaging smaakt naar meer!

Werk: De kans dat je wordt overgeplaatst of ergens op locatie moet werken is aanwezig. Langere reistijd is te verwachten maar wellicht ook een leuk reisje. Bereid je in elk geval voor op een weekje waarbij je vaker onderweg zult zijn.

Persoonlijk: Je wordt geplaagd door onzekerheden. Waarom denk je dat het allemaal aan jou ligt? Bekijk voor jezelf wat de aanleiding is van je sombere gedachten en probeer het te relativeren.

Maagd

Liefde: Na een periode van flink wat hommeles lijkt de rust in Huize Maagd weer te keren. Het is nog steeds niet helemaal koek en ei maar er valt tenminste wel weer normaal met elkaar te praten. Jullie zijn aan elkaar gewaagd, laten we het daar op houden.

Financiën: Iemand in je naaste omgeving zit wat krap bij kas en vraagt je om hulp. De kans is aanwezig dat diegene je niet kan terugbetalen. Het wordt dus geen lening maar een gift.

Werk: Je werk zit in een stijgende spiraal. Niet alleen vind je het nog steeds ontzettend leuk wat je doet, je blinkt ook daadwerkelijk uit. Misschien kun je eens nadenken over het vragen om loonsverhoging.

Persoonlijk: De kans bestaat dat je nu iets meer vocht vasthoudt. Niet alleen in je enkels, maar mogelijk ook in je handen en gezicht. Blijf lekker bewegen, veel water drinken en wees zuinig met zout

Weegschaal

Liefde: Laat je niet door je geliefde manipuleren! Je partner heeft ergens zijn of haar zinnen op gezet en probeert je op slinkse wijze zover te krijgen dat je ermee instemt. Soms is het verdraaid lastig wanneer iemand jouw zwakke plekken kent…

Financiën: Op financieel gebied neem je deze week een geheel andere beslissing dan je normaliter zou doen. Hoewel dit een ongewone actie is waarmee je je zelf misschien nog wel het meest verbaast, is deze beslist niet ondoordacht.

Werk: Voor je met iemand in discussie gaat doe je er verstandig aan om nog even te checken of je het echt wel bij het rechte eind hebt. Je eigenwijsheid staat je deze week behoorlijk in de weg. Wel ben je nu ontzéttend creatief waar je ook op het werk zeker je voordeel mee kunt doen.

Persoonlijk: Je maag en darmen kunnen wat gevoelig zijn dus pas op met wat je eet en drinkt. Wees matig met alcohol en check voor de zekerheid nog even de uiterste houdbaarheidsdatum voor je iets in je mond stopt.

Schorpioen

Liefde: Er hangt veel romantiek in de lucht waar je je ook maar wat graag aan toegeeft. Heerlijk om in alle rust wat tijd met je geliefde door te brengen. Een diner bij kaarslicht is niet uitgesloten.

Financiën: Je besteedt veel tijd aan je gezondheid waardoor je hier nu ook meer geld aan uitgeeft. Gezonde voeding, supplementen, spa, gym, etc. Prima, je mag best investeren in jezelf!

Werk: Je werk neemt momenteel zoveel tijd in beslag dat het je moeite kost om je tijd te verdelen tussen zaken en thuis. Wellicht krijg je zelfs wat extra klussen toegeschoven waardoor je moet overwerken. Desondanks heb je wel heel veel plezier in wat je doet.

Persoonlijk: Je kunt nu flink hinder ondervinden van een verkoudheid die gepaard met hoesten en hoofdpijn. Super dat je je flink houdt, maar als het echt niet gaat, meld je dan gewoon even ziek om te herstellen. Rust is nu het beste medicijn.

Boogschutter

Liefde: Je hebt veel behoefte om te praten. Vooral dingen waar je onzeker over bent of je je zorgen om maakt wil je graag delen met je partner. Gelukkig kan je geliefde goed luisteren en lukt het hem of haar ook nog om je gerust te stellen. Ook weer opgelost.

Financiën: De kans bestaat dat je jezelf de afgelopen tijd te snel rijk gerekend hebt en je eigenlijk spijt hebt van bepaalde uitgaven. Gedane zaken nemen geen keer, het is nu vooral belangrijk dat je het niet verder uit de hand laat lopen.

Werk: Je hebt de neiging om een collega die in de problemen zit wat te bemoederen. Erg lief, maar voor je er al te veel energie in steekt kan het geen kwaad om even te polsen in hoeverre hij of zij deze stress misschien onnodig over zichzelf heeft afgeroepen.

Persoonlijk: Hoewel het geen kwaad kan om wat meer aan lichaamsbeweging te doen, ben je geneigd om over je grenzen heen te gaan. Het gevolg hiervan zijn vervelende lichamelijke ongemakken waardoor je juist mínder kunt bewegen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Steenbok

Liefde: Een oude liefde neemt contact met je op en wil misschien zelfs wel iets met je afspreken. Waar de gebonden Steenbok hier niet op in zal gaan, zegt de single maar wat graag ja. Spannend!

Financiën: Bedenk wat je werkelijk wilt bereiken en ga hier ook voor. Denken dat het toch niet zal gaan lukken en vervolgens al je geld weer uitgeven aan andere dingen zal zéker niet bijdragen aan succes.

Werk: Waar je normaliter niet over één nacht ijs gaat, kun je nu vrij impulsief reageren. Zowel in woord als daad of geschrift zou je hiermee wel eens iemand tegen je in het harnas kunnen jagen.

Persoonlijk: Schuif ongemakkelijke bezoekjes niet langer voor je uit. Of je nu naar de pedicure moet of jezelf wilt laten waxen. Je hebt sowieso minder problemen met bloot of gêne over wat dan ook, dus als het dan toch moet gebeuren; beter nu.

Waterman

Liefde: Je zit lekker in je vel en daarbij ook boordevol ideeën. Je partner is wat meer terughoudend met het oog op je wilde plannen. Jij bestempelt het als saai, anderen zouden het verantwoordelijk kunnen noemen.

Financiën: Je hebt twijfels met betrekking tot een nieuw financieel project en hebt behoefte om met iemand te overleggen. Ga hiervoor naar een persoon die werkelijk verstand van zaken heeft; niet naar iemand waarvan je nu al weet dat hij of zij met je zal meepraten.

Werk: Bepaalde dingen die uitgezocht moeten worden krijg je vrij eenvoudig boven tafel. Aangezien je deze week extra dol op puzzelen bent en weet op de juiste manier verbanden te leggen, duik je er maar wat graag in.

Persoonlijk: Onrustige nachten zorgen ervoor dat je overdag eerder moe bent. Neem af en toe een gezonde oppepper, met de nadruk op gezond; een banaan, een sinaasappel, een gekookt eitje of een volkoren boterham.

Vissen

Liefde: Je geliefde is nogal nerveus voor een feest of een werk gerelateerde afspraak. Een peptalk doet wonderen. Breng hem of haar desnoods even met de auto als je in de gelegenheid bent, al is het alleen maar om je partner wat af te leiden. Lachen ontspant!

Financiën: Balans is nog steeds het toverwoord. Geef niet meer uit dan je hebt maar wees ook niet onnodig zuinig als het niet hoeft. Geniet met mate en vergeet niet af en toe je spaarrekening bij te voeren.

Werk: Bepaalde collega’s zijn soms werkelijk een blok aan je been. Hoewel je graag rekening houdt met anderen, is het niet de bedoeling dat je je laat belemmeren in je werk.

Persoonlijk: Handel vanuit je gevoel, ook al zeggen de feiten iets anders. Dingen kunnen zomaar veranderen met als gevolg dat je achteraf misschien spijt hebt dat je niet naar je hart hebt geluisterd.