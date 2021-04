Helen’s dagboek deel 529: ’Ik wil precies weten wat er tussen jou en Marcel is gebeurd of anders...’

Woensdag

Ik sta op de parkeerplaats van een recreatiegebied tegen mijn auto aangeleund. Ik ben al jaren gestopt met roken, maar een sigaret in mijn hand zou nu niet misstaan – nu rommel ik al minuten doelloos met mijn sleutels. Ik had ook in mijn auto kunnen blijven zitten, maar ik wil overzicht houden. Ik wil Emily zien voordat ze mij ziet – ik ben dan ook bewust een kwartier eerder gekomen.

Het is rustig, op een enkele wandelaar met of zonder hond na. Ik heb geen idee wat Emily nu weer van me wil, maar positief zal het niet zijn. Dan komt er een grote Range Rover het terrein op rijden, net iets te hard. Aan het nummerbord te zien een spiksplinternieuw exemplaar – de zaken gaan goed blijkbaar. Ik voel me zo naast mijn Mini toch wat verloren. En dat stoort me, want ik had me voorgenomen me op geen enkele wijze door de weduwe van mijn voormalig minnaar uit het veld te laten slaan.

Ze parkeert de auto een paar meter verderop en blijft dan nog minstens twee minuten in haar auto zitten om een telefoongesprek af te ronden. Ik sta me ongelooflijk op te vreten. Net op het moment dat ik in woede weer in mijn auto wil stappen, hangt ze op en komt ze naar buiten.

„Fijn dat je gekomen bent”, zegt ze. „Wat wil je?” vraag ik kortaf. Ik voel geen enkele behoefte vriendelijk te doen tegen deze vrouw. „Ik wil openheid van zaken. Ofwel jij vertelt me precies wat er allemaal tussen jou en Marcel is gebeurd. En met alles bedoel ik dan ook echt alles. Of ik laat Boris weten dat jij een affaire hebt gehad met zijn vriend.”

Onthutst kijkt ik haar aan. „Wat bereik je daarmee? Helemaal niets, Emily. Je hebt je kans gehad met Boris en ’m niet weten te grijpen; jij bent zijn type niet, dat wist ik wel. Het houdt hier op. Ik ga jou de details van onze affaire niet vertellen, ik heb dat hoofdstuk afgesloten.”

Emily’s ogen staan kil. „Dan zit er niets anders op. Dag Helen.” Ze draait zich om, stapt in haar auto en scheurt het parkeerterrein af. Mijn hart bonst in mijn keel.

Vrijdag

„Ik eet en slaap bij Guido.” Ik heb net alle boodschappen gedaan en baal niet alleen van het feit dat ik nu dus weer te veel in huis heb, maar ook van het gegeven dat mijn dochter haar vriend-met-losse-handjes weer opzoekt. Haar oog is nog blauw. „Doe dat nou niet, Nina”, probeer ik nog. Ik weet dat het vergeefs is. „Laat mij mijn eigen leven invullen, mam. Bewaar je getut maar voor Holly.”

