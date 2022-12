Daghoroscoop 2 december - Laat je in de liefde niet manipuleren, Stier!

VANDAAG JARIG

2023 wordt een belangrijk financieel jaar voor je. Planeet Pluto verlaat jouw geldsector, maar gaat daar lang over doen. Financiële leiding kun je via dromen en ingevingen krijgen, maar ook via astrologen en spirituele kanalen. Van nature ben je gul, maar leg geld weggeven, wel aan banden.

STERRENBEELD RAM

Geen dag om risico’s te nemen of regels te overtreden. Vroeg beginnen garandeert dat je genoeg tijd hebt om jouw werk goed te doen. Probeer geduldig en zachtmoedig te reageren als een jongere of collega niet meteen begrijp wat je bedoelt.

STERRENBEELD STIER

Tracht jouw financiële toekomst te verbeteren middels een spaarplan of pensioenregeling. Aarzel niet te lang. Op sociaal terrein dreigt enige frustratie; houd zaken en plezier liefst gescheiden. Laat je in de liefde niet manipuleren.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Een gunstige dag om op zoek te gaan naar cadeautjes of surprises. Wees voorzichtig op de weg en pas op voor zakkenrollers. Geen geschikte dag om een tweedehands auto te kopen. Een geheime affaire wordt afgeraden.

STERRENBEELD KREEFT

Het vereist geduld om jouw privéleven en beroep op elkaar af te stemmen. Zolang je bent waar je moet zijn, lukt dat. Door jouw partner tegemoet te komen zal deze ook meer steun bieden. Toon respect voor anderen en erger je niet.

STERRENBEELD LEEUW

Iemand kan jouw mening vragen over een persoonlijke kwestie. Wees niet te direct in jouw kritiek. Verpak wat je denkt in woorden die anderen geen pijn doen. Raadpleeg jouw partner en agenda voor je een uitnodiging aanneemt.

STERRENBEELD MAAGD

Een netelige kwestie moet liefst onder vier ogen besproken worden. Je kunt zonder op te vallen veel achter de schermen doen. Beheers je als iemand boos op je wordt; je brengt jezelf schade toe als je doldriest reageert. Ga vroeg slapen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Veel tijd kan verloren gaan met geklets. Iemand doet aan haarkloverij en daar houd je helemaal niet van. Dring er bij breedsprakigen op aan ter zake te komen. Ga naar een winkel waar je nooit komt voor originele cadeautjes.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een productieve dag; je kunt nu de financiële status bereiken waar je naartoe hebt gewerkt. Communicatieproblemen kunnen een vermomde zegen zijn; raak niet gestrest als iemand onbereikbaar is of een afspraak wordt afgezegd.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Misschien streef je meer na dan haalbaar is. Beteugel jouw ongeduld jegens naasten en collega’s. Let op details als je serieus genomen wilt worden bij het lanceren van jouw ideeën. Zorg dat je wat geld achter de hand hebt.

STERRENBEELD STEENBOK

Aarzel niet om assistentie te vragen als een klus te gecompliceerd is om alleen te klaren. Over een fikse investering moet tevoren goed met een partner worden overlegd. Laat je niet provoceren door iemand die respectloos is.

STERRENBEELD WATERMAN

Het zal moeite kosten je te concentreren op saai werk. Iets wat bijna klaar is, kan stagneren doordat er fouten aan het licht komen. Ga vroeg naar huis; als je Sinterklaas viert heb je vast nog veel te doen. Snoep niet nu al…

STERRENBEELD VISSEN

Maak af waarmee je deze week bezig was en let vooral op details. Verwacht niet dat er iets goeds tot stand komt als je werk afraffelt. Je wint aan prestige als je eens grondig de bezem hanteert. Je kunt een leuke ontmoeting hebben.

