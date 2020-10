Zangeres Desray: Mijn haar verliezen vond ik het heftigst

Zangeres Desray Ⓒ Foto: Mark Uyl

Toen Desiree Manders (50) - beter bekend als Desray van danceformatie 2 Brothers on the 4th Floor - vorig jaar borstkanker kreeg, was dat eigenlijk slechts een bevestiging van wat de zangeres al voelde: er was iets niet goed in haar lichaam. Ze ging een lang traject van behandelingen in, maar ziet nu duidelijk licht aan het einde van de tunnel.