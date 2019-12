Pakjesavond zonder ’wild geraas’? Zó doe je dat!

Opvoedkundige Marina van der Wal: „Dat kinderen gaan huilen op Sinterklaasavond kun je bijna niet voorkomen. Kinderen reageren vaak met huilen op spanning, dat hoef je jezelf niet kwalijk te nemen. Want Sinterklaas ís ook spannend. En spanning en sensatie zijn een deel van de pret van dit feest. Wel gaat het ene kind makkelijker om met spanningen dan het andere kind. En om het helemaal lastig te maken: de ene dag gaat het beter dan de andere dag.”

Tips

Marina van der Wal geeft tips hoe je de avond rustig zult doorkomen zonder wild geraas van de kinderen.

Bereid je kind voor

„Ieder kind reageert anders op spanning. Als jouw kind heel gespannen is, vertel dan duidelijk hoe de middag of avond zal verlopen. Leg uit dat bijvoorbeeld eerst Sinterklaas komt of dat zwarte piet een grote zak met cadeaus achterlaat bij de deur. Daarna ga je die uitpakken, dan zingen jullie samen nog wat liedjes en dan is het feest afgelopen. Dan weet je kind wat hem/haar te wachten staat.

Schat in

Je kunt zelf ook inschatten hoeveel spanning je kind aankan. Sinterklaas is een spannende periode voor veel kinderen. Vanaf het moment dat de Sint in het land is, weten de kinderen dat 5 december de grote dag is; de climax van het feest. En dan komt vaak alle spanning eruit van de afgelopen drie weken. En als je weet dat je zoon/dochter niet zo goed tegen spanning kan, is het niet verstandig om de buurman hard op het raam te laten bonzen. Anders zit je heel de avond met een bibberend kind op schoot.

Beperk de tijd

Kinderen kunnen spanning maar voor een korte tijd aan. Ga dus liever niet van ’s middags 16 tot ’s avonds 22 uur Sinterklaas vieren. Dat is te lang, dat trekken ze vaak niet en dan worden ze moe. En kinderen die moe zijn, gaan huilen. Zorg ervoor dat de middag of avond een beperkte tijd heeft met een duidelijk begin en eind.

Wisselend ritme

Wissel het ritme van de middag of avond een beetje af. Bijvoorbeeld door eerst drie pakjes voor iedereen uit te pakken, dan een liedje te zingen, dan weer wat cadeautjes uitpakken en dan bijvoorbeeld wat (avond)eten.

Hierdoor kunnen de kinderen ook gewoon rustig hun (bijna) nieuwe cadeautjes bekijken in plaats van dat alles achter elkaar doorgaat. Kinderen willen nu eenmaal graag met hun pas gekregen speelgoed spelen. Dat heeft alles met de spanningsboog te maken die een kind aankan. Als die te lang gespannen is, is het niet verwonderlijk dat je zoon/dochter het vroeg of laat op een brullen zet.”

