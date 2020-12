Zou jij je moeder of vader in huis nemen om de zorg te ontlasten?

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kondigde daarom maandagavond aan dat Defensie zal worden ingezet om bij te springen op locaties waar de nood hoog is. Militaire bijstand zou uitkomst kunnen bieden in tehuizen waar veel uitval is door coronabesmettingen onder medewerkers. Het betreft dan vooral militairen zonder medische opleiding of ervaring die al eerder waren aangeboden voor hand- en spandiensten, bevestigt een zegsman van het departement.

Minder personeel

Als er gekozen moet worden tussen minder mensen die medicijnen rondbrengen of geen dagbesteding voor die dag, sneuvelt algauw de dagbesteding. Er moeten toch keuzes worden gemaakt. Maar hierdoor ontstaat ook het risico dat aan de kwaliteit van de basiszorg wordt getornd. Zo gaan op sociale media al geluiden rond van mensen die zien dat hun ouder niet meer iedere dag gedoucht wordt, onvoldoende beweging krijgt en niet genoeg drinken wordt aangeboden. Ook moeten er extra veiligheidsmaatregelen worden genomen om de coronapatiënten af te scheiden van de gewone bewoners. Extra zorg vraagt ook extra personeel en vrijwilligers, maar juist die zijn nu bijna niet te vinden.

Ouder in huis

Verschillende mensen kiezen er daarom liever voor om hun ouder (tijdelijk) in huis te nemen, hoe zwaar dat misschien ook is. Zij menen zelf thuis betere zorg te kunnen leveren dan waar tehuizen op dit moment toe in staat zijn. Op deze manier hopen zij de zorg te ontlasten tijdens deze tweede coronagolf.

