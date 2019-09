Rokjes in de ban

Moeders en dochters hebben kritiek op de schoolleiding. Die heeft namelijk per september gekozen voor een genderneutrale schooluniform. Het is verplicht om een broek te dragen en een meisje in een rokje wordt naar huis gestuurd om alsnog een schoolpantalon aan te trekken.

Ook in Nederland is er weleens ophef door kleding die wordt aangetrokken naar school. Zo werd onlangs op een reformatorische school een leerling geschorst vanwege het dragen van een korte broek.

Praat mee

Moeten wij hier in Nederland ook kiezen voor een schooluniform in plaats van eigen kleding? Of moet jouw kind (wellicht met lichte sturing vanuit jouw kant...) vooral zelf bepalen wat hij/zij draagt naar school? En als we een uniform willen: allemaal hetzelfde - dus genderneutraal - of wel het onderscheid blijven houden tussen een broek (lang) en een rok (tot op de knie)? Praat mee op onze Facebookpagina!

