Zo kom je Blue Monday door: kleed je in het blauw!

Een deprimerende stemming is totaal overbodig. Niet voor niets staat blauw in al al haar gradaties voor de kleur van de lucht en zee en worden deze tinten vaak gelinkt aan diepte en stabiliteit. Daarnaast staan ze ook voor vertrouwen, zelfverzekerdheid, wijsheid, geloof, waarheid en de hemel. En tot slot als een gunstige kleur voor zowel lichaam als geest.

Trotseren

Met de juiste outfit is het helemaal geen straf om vroeg op te staan, vast te houden aan goede voornemens en het regenachtige en koude weer te trotseren. Denk aan lekkere warme (col)truien, sweaters en hoodies om in weg te kruipen in baby blue. Of een heerlijk warme trui-jurk die ook prima dienst doet op het werk. En wat te denken van de nieuwste denimblauwe jeanskleding, om de overstap van winter naar voorjaar alvast te trotseren?

Met een tas in een knalkleur kunt u een saaie outfit in no-time opvrolijken. Kies bijvoorbeeld voor een exemplaar in de koninklijke kleur kobalt, één van de favoriete tinten van koningin Máxima.

Somber

Flared broeken (met wijduitlopende pijp), doen het ook goed in een donkerblauwe tint en gelden als welkome afwisseling van het veel somber ogende zwart.

Combineer donkerblauw gerust eens met felle tinten, zoals fuchsia, knalgroen, geel, oranje en rood. Bijpassende laarsjes in metallic uitvoering zijn ook een echte blikvanger.

Wie niet al te veel nadruk op het blauw wil leggen, kan altijd kiezen voor accessoires in een accentkleur. Deze zijn vooral een succes bij ton-sur-ton outfits. En zelfs een subtiele blauwe eyeliner of een lakje op de nagels, vrolijkt de boel deze sombere dag als vanzelf op.

