Deze kinderen van bekende sterren lijken sprekend op hun ouders!

1. Demi Moore en dochter Rumer Willis

De Amerikaanse actrice Demi Moore (58) heeft niet alleen haar beroep overgedragen aan haar oudste dochter Rumer Willis (32). Met hun lange zwarte lokken zie je meteen dat ze moeder en dochter zijn.

2. Reese Witherspoon en dochter Ava Philippe

Dochter Ava Philippe (21) heeft haar glamoureuze looks niet van een vreemde. Haar moeder actrice Reese Witherspoon (44) ziet er altijd even prachtig uit.

3. Victoria Beckham en zoon Romeo

Victoria Beckham (46), ook bekend als Posh Spice van de Spice Girls en tegenwoordig modeontwerpster, heeft een zoon die sprekend op haar lijkt. Romeo Beckham heeft duidelijk meer genen van zijn moeder geërfd dan van zijn vader, oud-voetballer David Beckham.

4. Meryl Streep en dochter Mamie Gummer

Actrice Meryl Streep (71), bekend van onder andere The Devil Wears Prada en natuurlijk Mamma Mia, en haar oudste dochter Mamie Gummer (37), die ook actrice is (verrassing!), doen de uitdrukking ‘als twee druppels water’ eer aan!

5. Cindy Crawford en dochter Kaia Gerber

Dat ze topmodellen zijn zie je meteen, maar ook dat ze moeder-dochter zijn spat er vanaf! Wat een prachtige vrouwen zijn Cindy Crawford (54) en dochter Kaia Gerber (19).

6. Julianne Moore en dochter Liv Freundlich

En last but not least: actrice Julianne Moore (60), bekend van bijvoorbeeld Still Alice, en haar dochter Liv Freundlich (18). Ze lijken niet alleen op elkaar doordat ze dezelfde prachtige roodkleurige haren hebben. Het is bizar hoeveel moeder en dochter van elkaar weg hebben.

BN’er land

De appel valt dus niet ver van de boom bij deze internationale sterren. Maar ook in BN’er-land zijn er kinderen die sprekend op hun ouders lijken. Deze heeft VROUW ook al een keer op een rijtje gezet, je vindt het lijstje hier!