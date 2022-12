Daghoroscoop 6 december: sterrenbeeld Boogschutter - Laat zien wie je bent!

VANDAAG JARIG:

Familie en familierelaties gaan de komende periode een belangrijke rol spelen in jouw leven, meer dan in voorgaande jaren, en je kunt die steun nodig hebben. Dat kan naar twee kanten werken; zij hebben jou ook nodig. Bijvoorbeeld als een ouder verdrietig en pessimistisch is en zich afgedankt voelt.

STERRENBEELD RAM

Geven en nemen blijft in een intieme relatie heel belangrijk. Waar het jouw financiële situatie betreft, ziet het er gunstig uit en je kunt dan ook met een gerust hart overgaan tot de aanschaf van kerstcadeaus en lekkers voor de feestdagen.

STERRENBEELD STIER

Je materiële welvaart neemt toe, of het nu het bezit van een nieuwe auto of apparatuur betreft: het is duidelijk dat je er genoegen aan beleeft. Een uitnodiging voor een sociaal evenement zal je goed doen en jouw reputatie opkrikken.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Je kunt heel wat verzetten als er een zware tol wordt geëist van je tijd en energie. De kosmos heeft extra interesse voor jouw financiële zekerheid en raadt je aan harder te werken om je doelen op dat terrein veilig te stellen.

STERRENBEELD KREEFT

Genereus en behulpzaam als je kunt zijn, doet je je best voor anderen - en anderen zullen datzelfde voor jou doen. Blijf een dag thuis als je niet 100% bent en neem rust. Leer hoe je met yoga of meditatie je lichaam kunt ontstressen.

STERRENBEELD LEEUW

Je zelfvertrouwen neemt toe. Vraag het gewoon als je hulp nodig hebt. Binnen elke groep is teamwerk belangrijk. Doelmatig gebruik van je charme bevordert de harmonie onder collega’s. Samenwerking pakt in jouw voordeel uit.

STERRENBEELD MAAGD

Zelfs te midden van grote drukte kan jou een gevoel van eenzaamheid overvallen. Het is een tijdelijke emotie die je ruimte biedt om na te denken. Maak jezelf niet wijs dat je wordt tegengewerkt. Vertraging kan een zegen zijn.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Ben je op zoek naar financiële steun voor een zakelijk project, dan zul je ondervinden dat jouw kansen toenemen. Het is de moeite waard om uit te zoeken hoeveel tijd en geld er gemoeid is met een studie op adviserend gebied.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een prettige dag met een aangename sfeer. Een relatie kan toe zijn aan een nieuwe start. Er lijkt sprake van een verandering bij de mensen met wie je te maken hebt. Ontken niet dat onafhankelijkheid en vrijheid voor jou van belang zijn.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Onderhandelingen en pr-activiteiten hebben een goede kans op een positieve uitkomst. Je kunt een kans krijgen jouw leidinggevende vaardigheden te demonstreren in kleine kring. Wees niet verlegen; laat zien wie je bent.

STERRENBEELD STEENBOK

Als je je niet te veel haast, hoef je niet allerlei dingen opnieuw te doen. Denk na, herzie, organiseer, examineer en herstel. Als je honderd dingen te doen hebt, werk ze dan één voor één af. Je kunt indrukwekkend veel werk verzetten.

STERRENBEELD WATERMAN

Minder geld uitgeven is moeilijk in deze tijd van het jaar, maar je kunt natuurlijk wel een paar besparende maatregelen te treffen. Blijf uit de buurt van modieuze of dure winkels, laat je creditcard thuis en eet liever thuis dan buitenshuis.

STERRENBEELD VISSEN

Een ouder en wijzer familielid kan momenteel een grote steun voor je zijn, zowel informatief als financieel. Ook een collega kan steun bieden waar het je werk betreft. Pas je aan jouw ’publiek’ aan, als je aan een loopbaan als docent begint.

