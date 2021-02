’Stakende leraren? Ik zou het een schande vinden!’

Verhuizen

Ik begon er in december met frisse moed aan. Min aftrek van de kerstvakantie twee weken thuisonderwijs: het leek me geen probleem – alles voor de strijd tegen het virus. En het was ook geen probleem. Totdat de periode steeds meer verlengd werd en ik mijn 7-jarige met de dag onhandelbaarder zag worden. ’Ik ga verhuizen en dan heb jij geen kindje meer’, riep ze in tranen, toen ik ook niet meer wist hoe ik haar moest uitleggen dat zeven min twee vijf was.

Wijn en valium

Ik had ook helemaal geen zin in al die sommen; ik moest deadlines halen. En het stoorde me ook al mateloos dat ik een interview had moeten verplaatsen voor een spontaan ingelast vijfwoorden-dictee om 11.30 uur. ’Ik ben geen juf! Ik ben geen school’, riep ik – al net zo dramatisch als mijn kind. Ook mijn vriend kreeg een nervous breakdown. Tijdens het racelezen werd er zo onrustig met een pen getikt en in een stressbal geknepen – de situatie gilde om een fles wijn in de ochtend. Of een strip valium, ook goed.

Hartstikke slecht

Kinderen horen niet thuis te zitten. Ik heb altijd al zo mijn bedenkingen over thuisonderwijzen gehad, maar nu ik er op deze wijze mee geconfronteerd ben weet ik het zeker: kinderen hebben andere kinderen nodig. Socializen hoort bij hun ontwikkeling. Binnen zitten, veelal achter de iPad of tv (want dan kunnen papa en mama toch even meters maken) is gewoon hartstikke slecht.

Dikke middelvinger

De scholen gaan open maandag. Goddank. Maar zoals menig ouder zich bij het horen van dit nieuws jankend van opluchting ter aarde stort, laat een (klein?) groepje leerkrachten een ander geluid horen. Zij durven niet. Ze vinden dat ze worden opgeofferd. ‘Alsof je naar de frontlinie wordt gestuurd met slechts een klappertjespistool’, las ik. Laat me niet lachen. Als dat de frontlinie is, is de supermarkt – waar je gok ik óók nog gewoon komt – dat net zo hard. Het gejank is een dikke middelvinger naar al die andere mensen die wel door zijn gegaan en al helemaal naar de mensen in de zorg.

Horrorverhaal

Natuurlijk kennen we allemaal via via wel een horrorverhaal van iemand die kerngezond en jong en slank was en stierf aan corona, maar de cijfers liegen er niet om: die zijn op een paar handen te tellen. Het gros is oud, veel te zwaar of heeft onderliggend lijden – nou niet bepaald het doorsnee type basisschooldocent. Hoeveel risico loop je daar dan dus? Hoeveel IC-opnames komen eruit voort? Uit een kleine 100 studies is immers gebleken dat kinderen het virus minder vaak doorgeven dan volwassenen.

Uitzondering

Het zou handig zijn als het vaccineren een beetje opschiet en leerkrachten met verhoogd risico op ellende (overgewicht of diabetes bijvoorbeeld) versneld worden geprikt. Ik zie echter geen enkele reden waarom een jonge, kerngezonde docent die voorrang ook zou moeten krijgen. Caissières en vakkenvullers staan ook niet op de barricades te schreeuwen om een uitzondering.

Zorgen

In de NRC spreken vier IC-artsen zich uit tegen de zware coronamaatregelen. Die wegen volgens hen niet meer op tegen de gezondheidswinst die ziekenhuizen boeken, stellen ze. Een (herzien) inzicht dat ergens voelt als een opluchting. Want ik maak me niet alleen grote zorgen om mijn basisschoolkind, maar ook om mijn pubers die binnen zitten en mijn vrienden en schoonzus en zwager met een eigen restaurant.

Schande

Pubers depressief, ouders overspannen, kinderen ongelukkig en opa’s en oma’s door oppassen toch blootgesteld aan de kleinkinderen, want ‘nood’. (Kennen jullie de beelden uit de eerste lockdown nog, toen opa en oma hooguit wat angstig vanachter de geraniums naar familie zwaaiden?) De impact van #scholendicht is voor zo’n lange periode veel te groot. Stakende leraren: ik zou het een schande vinden.