’Ik heb mijn vol zijn nooit als een belemmering gezien’

Was je vroeger ook al zo zelfverzekerd?

„Eigenlijk wel. Ik ben altijd vol geweest, maar heb dat nooit als een belemmering gezien. Van huis uit heb ik meegekregen dat je trots op jezelf en je vrouwelijke vormen mag zijn. We voerden daarover al op jonge leeftijd regelmatig gesprekken. Daardoor was ik heel zelfverzekerd en durfde ik mezelf te zijn. Natuurlijk heb ook ik weleens een dag waarop ik niet zo blij ben met mezelf, maar dan denk ik altijd terug aan de lessen van mijn ouders; ik ben mooi zoals ik ben.”

Wat doe je om in vorm te blijven?

„Als ik veel zwaarder zou worden, zou ik waarschijnlijk gezondheidsklachten krijgen. Dat wil ik niet. Maar op dit moment ben ik gezond. Uiteraard ben ik voorzichtig; ik wil graag in mijn kleren blijven passen. Daarom let ik goed op mijn voeding en zorg ik voor de nodige balans. Echt sporten vind ik niet leuk, maar ik wandel en fiets wel veel.”

Wat vind je mooi en minder mooi aan je lichaam?

„Het mooist aan mijn lichaam vind ik mijn borsten. Ze zijn vol, aanwezig en in proportie met de rest van mijn lichaam. Daarnaast vind ik de vorm van mijn gezicht mooi en ben ik trots op mijn tanden. Minder blij ben ik met mijn bovenarmen. Eigenlijk draag ik daarom altijd driekwart mouwen. Ténzij ik op vakantie ben, dan draag ik het allerliefst strapless jurken. Daar kent niemand me, dus heb ik er minder problemen mee. Nu laat ik mijn bovenarmen wel gewoon bloot, omdat ik wil laten zien dat elk deel van mijn lichaam er mag zijn.”

Waarom vind je dat zo belangrijk?

„Toen ik jonger was, zag ik op televisie of in de bladen nooit vrouwen voorbijkomen die op mij leken. Geen volle vrouwen en zeker geen donkere vrouwen. Ik vind het belangrijk dat jonge meiden van nu dat wél te zien krijgen. Daarin ben ik graag een voorbeeld voor anderen. Momenteel ben ik druk bezig sponsoren te verzamelen om voor Suriname mee te doen aan de Miss Top Of The World Plus Size-verkiezing. Deelnemen geeft mij hopelijk een nog groter podium om een positieve boodschap te verspreiden.”

Dit interview staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je ’m ook (eerder al) online lezen.