Topless zonnen... Mag dat (nog)?

De Franse ’borstenrel’ bereikte zelfs de minister van Binnenlandse Zaken, die op Twitter boos reageerde en sprak over ’vrijheid als kostbaar goed’. De vrouwen hadden niet aangesproken mogen worden door de agenten. En inderdaad, het is 2020, beste messieurs, dus voor een paar blote borsten slingeren we geen dames meer op de bon. Neem je daar aanstoot aan, dan kijk je maar een andere kant op.

Toch lijkt topless zonnen op z’n retour. Waar mijn moeder tijdens onze vakanties altijd topless op het strand zat en er in mijn herinnering meer vrouwen zonder dan met bovenstukje rondliepen, doe ik dat nu ik diezelfde leeftijd heb nooit. Heb ik het bovendien ook nooit gedaan. Ik ben er niet op tegen, ook ik vind dat we niet raar moeten doen over een paar blote borsten. En tóch betrap ik mijzelf erop dat ik denk: ’Is dat nou nodig?’.

Maatschappelijke indoctrinatie

Ja, borsten zijn heel normaal. Het zou goed zijn als het vrouwenlichaam wat minder geseksualiseerd werd. Maar toch hoeft niet iedereen mijn blote borsten te zien als ik op het strand lig. En bovendien: hoef ik de borsten van andere vrouwen niet te zien. Op de een of andere manier vind ik het toch ongemakkelijk om een vrouw in vol ornaat te zien zitten. Alsof ik getuige ben van iets dat ik eigenlijk niet mag zien.

Natuurlijk is dat puur maatschappelijke indoctrinatie, een direct gevolg van juist die eerder genoemde seksualisering. En eigenlijk zou het juist goed zijn als we allemaal topless zouden gaan, want dan zouden we zien dat borsten in allerlei verschillende vormen en maten bestaan, niet alleen maar rond en pront zoals ons in de media wordt voorgespiegeld. Maar net zo goed als ik bij mannen die ’s zomers zonder shirt gaan joggen of op de fiets zitten, heb ik zoiets van: ’Joh, trek even wat aan!’.

Issue

En dan is er nog het issue van de mobiele telefoons en de social media. Waar je vroeger rustig poedelnaakt door de branding kon huppelen zonder dat je bang hoefde te zijn dat je in vol ornaat op internet of een WhatsApp-groep belandde, kan iedereen je nu naar hartelust en makkelijk ongezien vereeuwigen. Er hoeft maar een perverseling op het handdoekje naast je te liggen, en voor je het weet sta je op Dumpert.

Ik heb twee dochters en hoewel ik hen wil leren van hun lichaam te houden en zich nergens voor te schamen, zal ik ze toch aanraden om niet topless op het strand te gaan liggen. Er zal maar een vervelend ex-vriendje of een mean girl van school zijn die hun naakte lijf in de klassenapp gooit. Dan kun je nog zo feministisch free the titties roepen, maar daar heeft een kwetsbaar pubermeisje niks aan. En de gevolgen daarvan kunnen niet gering zijn.

Praat mee

Wat vind jij? Moet topless zonnen gewoon kunnen en moet iedereen die dat niet wil zien maar wegkijken? Of moet iedereen zich wat jou betreft discreet bedekken? Praat mee op onze Facebook-pagina!