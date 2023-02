Jamie (27): ’Ik viel altijd al op oudere mannen’

Jamie: „Ik zag Rob bij een dinershow en vond hem direct aantrekkelijk. Dat hij niet van mijn leeftijd was zag ik wel, maar ik viel altijd al op oudere mannen.”

Robert: „Een week later zag ik haar weer. ’Ken je me nog?’ vroeg ze. Ik had geen idee. Ik lag in scheiding met mijn ex-vrouw; was totaal niet bezig met andere vrouwen.”

Jamie: „We raakten aan de praat. Het klikte enorm.”

Omgeving

Robert: „Na die avond ben ik naar mijn ex gegaan om te vragen of ze zeker was van haar besluit om met ons en het gezin te stoppen. Dat was ze.”

Jamie: „We werden verliefd. Maar twijfels vanwege het leeftijdsverschil hadden we allebei. Als hij straks 65 is, ben ik 40. Wat als ik straks kinderen wilde? Bang voor reacties was ik niet, behalve voor die van mijn moeder. Maar zij was er oké mee en gaf me veel wijze raad.”

Robert: „Mensen in onze omgeving accepteerden onze relatie. Dat was daarbuiten wel anders. Toen Jamie de eerste foto van ons samen online zette, werd ik bestookt met berichten als: ’Vieze pedo, hoe durf je? Het had je dochter kunnen zijn!’ Voor mij reden om te overwegen de relatie te beëindigen.”

Jamie: „Rob durfde nergens meer naartoe, begon echt aan zichzelf te twijfelen. Ik overtuigde hem het te negeren, net als ik. Reacties als ’golddigger’, verwijderde ik. Wat een ander vindt of zegt, boeit me niet, ik kies voor mezelf.”

Robert: „Mensen moesten eens weten. Tijdens de coronaperiode heb ik van Jamies inkomsten moeten leven. En nog altijd heeft Jamie mij niet nodig om de rekeningen te kunnen betalen: ze is volledig onafhankelijk.”

Voorbeeld

Jamie: „Inmiddels zijn we vijf jaar samen. Nare reacties krijgen we bijna niet meer. Met de kinderen van Rob ben ik heel goed en om ons heen is iedereen positief. Voor sommigen zijn we zelfs een voorbeeld. Dan krijg ik berichtjes van meiden die een relatie hebben met een oudere man en daardoor familieleden of vrienden zijn kwijtgeraakt. Verschrikkelijk!”

Robert: „Onze eigen twijfels bleken ongegrond. Jamie heeft een oude ziel. Ze zit liever met onze vrienden in een restaurant over goede wijn te praten, dan dat ze naar een club gaat. Maart 2022 heb ik haar ten huwelijk gevraagd en als het ons gegund is wil ik dolgraag nog een kindje met haar.”

Jamie: „Maar als dat niet natuurlijk gaat, hoef ik niet een heel traject; dan is het goed zo. Samen met Robert en zijn kinderen zijn we al een heel fijn gezin.”

Robert: „Als we met z’n allen om tafel zitten, krijg ik tranen van geluk. Met Jamie en mijn kinderen heb ik het gezinsgevoel helemaal terug. Gelukkiger kun je me niet maken!”

