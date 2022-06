Moet je extra salaris krijgen als je je niet ziek meldt?

Op Twitter is er een discussie losgebarsten over het belonen van werknemers die zich niet ziek melden. In de tweet van Eva staat dat ze overweegt om medewerkers te belonen die zich het hele jaar niet hebben ziek gemeld.

De medewerkers zouden dan een extra bonus van maximaal 250 euro kunnen ontvangen. Als een medewerker zich toch ziek meldt, zou er per ziek gemelde dag 50 euro van de beloning afgaan. Nadat er een discussie ontstaat in de reacties, verklapt Eva dat ze dit als grap bedoelde.

Bekijk ook: Ziekteverzuim naar record

Voordelen

Toch zijn er bedrijven in Nederland die een ’verzuimbonus’ hanteren. Ondernemenmetpersoneel.nl promoot zo’n verzuimbonus. Zij zeggen dat je hierdoor je personeel stimuleert om gezond te leven. Volgens hen verlaagt deze bonus het onterecht ziekteverzuim.

Nadelen

Aan zo’n verzuimbonus kunnen ook nadelen kleven. Het kan bijvoorbeeld juist meer ziekteverzuim opleveren, doordat zieke werknemers - die dan toch naar het werk gaan - de gezonde werknemers aansteken.

Hoog ziekteverzuim

In het eerste kwartaal van 2022 zaten nooit eerder zoveel werknemers ziek thuis. Het ziekteverzuim is dan ook gestegen naar 6,3 procent. In dezelfde periode in 2021 was het verzuim 4,8 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft nooit eerder zo’n hoog cijfer gemeten.

Reacties

Eva reageert op haar tweet dat het een grap is.

Volgens Nienke creëer je zo een hoge drempel om je ziek te melden, maar als je dan uiteindelijk wél uitvalt, zit je langere tijd ziek thuis.

Sanne pleit voor betere mentale gezondheid onder werknemers. Als een bedrijf minder verzuim wil, is het volgens haar nodig dat ze het personeel steunen bij het maken van verantwoorde keuzes.

Deze twitteraar heeft gewerkt bij een bedrijf dat deze regeling hanteerde en vond het een slechte zaak.

Praat mee

Vind jij dat je extra salaris moet krijgen als je je niet ziek meldt? Of vind je dit niet de juiste oplossing om ziekteverzuim te voorkomen? Praat mee op onze Facebook-pagina!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.