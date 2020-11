Mellanie werd misbruikt door stiefvader: Mijn moeder wist niet wat ze hoorde

Mellanie: links jaar of 9, rechts nu Ⓒ Eigen beeld

Drie jaar geleden spraken we Mellanie van Leeuwen (28). Ze werd vanaf haar negende misbruikt door haar toenmalige stiefvader. Dit jaar heeft ze gehoord dat hij - zeven jaar na haar aangifte - achter slot en grendel is beland. Daarom herplaatsen we het interview, dat we destijds met haar afnamen, opnieuw.