Verplicht langer kerstvakantie of sneltesten op scholen?

Langere kerstvakantie

Afgelopen week meldde de Telegraaf dat het Outbreak Management Team het kabinet adviseert om de mogelijkheden te onderzoeken om de kerstvakantie een week te verlengen. Dit zou bijdragen aan het verlagen van het aantal coronabesmettingen, zeker omdat scholieren vaker dan gemiddeld besmet zouden worden met het coronavirus.

Niet blij

Maar veel scholen geven niet de voorkeur aan een langere kerstvakantie. Jolanda Vink van kleuterschool De Schans in Sleeuwijk laat tegenover het AD weten daar niet blij mee te zijn. ,,Deze coronatijd vraagt al zoveel van kinderen; het is moeilijker voor hen om aan de gang te blijven met zoveel veranderingen.”

Daarbij hebben scholen het afgelopen jaar de deuren al eens moeten sluiten door het coronavirus. Zo’n extra week vakantie zou de werkdruk voor docenten nog meer verhogen.

Sneltest

De Telegraaf sprak afgelopen week ook over een andere mogelijkheid om het aantal coronabesmettingen op scholen in de kiem te smoren. Onderwijsminister Arie Slob wil sneltesten inzetten in het onderwijs, zodra deze zijn goedgekeurd.

Zo kunnen basisscholen en middelbare scholen ’testen bij de voordeur’ om nieuwe brandhaarden te voorkomen. Volgens de minister loopt de discussie hierover al langer, nu het aantal besmettingen in de klas toeneemt.

Praat mee

