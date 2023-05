Premium Het beste van De Telegraaf

Documentaire Flirten, mag dat nog? 'Het is leuk en tegelijkertijd onveilig'

Gwyneth ging op zoek naar het nieuwe flirten. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Iemand subtiel aanraken of een compliment geven over zijn of haar uiterlijk: flirten, bijna iedereen doet het. Maar wanneer ga je te ver? Sinds de MeToo-beweging is flirten voor veel mensen ingewikkeld geworden. Een goedbedoeld compliment kan soms heel anders worden opgevat. Filmmaakster Gwyneth Sleutel gaat in haar documentaire Het nieuwe flirten samen met mannen op zoek naar ’goede’ manieren om te flirten.