Klaartje: Mijn zoontje (9) kan niet meer lopen

Als ouder hoor je de eerste stapjes van je kind te vieren, in plaats van te rouwen om zijn laatste. Helaas is dit de bittere realiteit voor Klaartje Spijkers (47). Haar zoon Stan (9) was 2 toen ze hoorde dat hij een progressieve spierziekte heeft en waarschijnlijk niet oud wordt. Lopen kan hij inmiddels al niet meer. Vandaag, op Wereld Duchenne Dag, vertelt ze haar verhaal om aandacht te vragen voor het belang van onderzoek naar een behandeling.