Tips die de wereld een beetje liever maken!

Briefje voor de postbode

Wat voor maatregelen er ook zijn, de postbodes en pakketbezorgers zijn altijd druk in de weer om jouw bestelling(en) op tijd te bezorgen. Waarom niet een bedankje achterlaten? Dus als je weet hoe laat de postbode/pakketbezorger die dag bezorgt, plak je gewoon een bedankje op de voordeur. Voor al zijn inspanningen. En voel je je extra vrijgevig? Zet dan een blikje drinken oid - met het briefje ’postbode’ erop - buiten. Waarderen ze vast!

Boodschappen doen

Ken je oudere buren of mensen die niet meer naar buiten kunnen/durven? Ga dan voor hen boodschappen doen! Vraag een lijstje en ga op pad voor hun eten en/of andere noodzakelijke producten. Dit kan volledig coronaproof door het lijstje op hun voordeur te laten plakken. En als je de volle tas weer aflevert, zet je ’m voor de deur, belt aan en wandelt weg!

Kringloop

Verveel je je tijdens het thuiszitten? Ruim je kledingkast uit en breng alle kleding die je niet meer hoeft/past naar de kringloop. Daarmee help je zeker weten weer anderen!

Muziektijd

Als je muziekfan bent, maak dan voor iemand een playlist op Spotify. Dit kunnen natuurlijk de favoriete nummers van je beste vriend(in) zijn, een dansafspeellijst voor je kind(eren) en/of een afspeellijst voor mensen die zelf niet weten hoe ze er eentje moeten maken. Bijvoorbeeld voor het lokale bejaardentehuis. Deze mensen eten vaak in gemeenschappelijke ruimtes (weliswaar nu op 1,5 meter afstand) maar ook zij kunnen enorm genieten van muziek. Dus waarom niet een lijst maken met ’gouwe ouwe’?

Support voor de bekende

Jouw favoriete online persoonlijkheden of artiesten hebben het ook zwaar. De gebruikelijke concerten gaan niet door en daarom moeten artiesten en bekende Nederlanders op andere manieren aan hun geld komen. Je kan een online persoonlijkheid goed helpen door bijvoorbeeld hun merchandise te kopen, naar de muziek te luisteren via YouTube (wistjedatje: via dit platform krijgen artiesten de meeste inkomsten). Ook zijn er veel mensen die nu ’live’ gaan, zoals streamen en gaan praten met fans, zingen, gamen en/of allerlei gekke dingen doen. Door dit soort activiteiten bij te wonen, steun je ze enorm.

Positieve recensie

Ondanks het feit dat de horeca straks hoogstwaarschijnlijk weer open mag, hebben veel bedrijven het zwaar. Bestel er dus eten, haal het af en/of schrijf een ronkende recensie. Het liefst met tekst maar een sterrenreview helpt ook al mee. Hiermee help je de goede reputatie van het bedrijf hooghouden en weten potentiële klanten dat ook tijdens de crisis het restaurant heerlijke producten levert.

Pakketje plezier

Als je weet dat iemand het echt nodig heeft - doordat diegene bijvoorbeeld corona heeft (gehad) -, een ziek familielid heeft of dat het niet goed gaat met zijn/haar bedrijf, kun je diegene een care package sturen. Stop hierin de favoriete dingen van de betreffende persoon. Denk hierbij aan eten, een film, doucheproducten, een knuffel, notitieboekje, tijdschrift, cadeaubon... Op deze lieve manier laat je mensen weten dat je aan ze denkt.

Klein maar fijn

Tot slot zijn hier enkele kleine en lieve dingen:

Zeg ’goedemorgen’ tegen je gezin of collega’s;

Houd de deur voor iemand open - mits dit op een veilige manier kan;

Maak iemand aan het lachen;

Loop een extra rondje met de hond;

Lees het boek van een (nog) onbekende auteur en laat een positieve review achter;

achter; Verzamel al je kleingeld en stop het in een fooienpot;

Laat iemand voorgaan in de winkel als je vermoedt dat diegene het zwaarder heeft;

Doneer een geldbedrag aan je favoriete goede doel.

Met al deze tips maken we de wereld weer een beetje liever!