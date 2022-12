Vleesboom? Zo herken je de symptomen!

Wat zijn vleesbomen precies?

„De baarmoeder is één dikke spier die tijdens een zwangerschap en bevalling enorm uitzet en samenknijpt. Een vleesboom, ook wel bekend als myoom, groeit in de spierlaag van de baarmoeder en is eigenlijk een soort bal van spiercellen en bindweefsel”, vertelt gynaecoloog Stibbe. Een myoom kan zowel in de wand als aan de binnen- en buitenkant van de baarmoeder zitten. Ook kan het heel verschillend van formaat zijn. Soms is het enkel een speldenknopje, maar het kan ook uitgroeien tot een flinke bal.

Waardoor ontstaan vleesbomen?

Vleesbomen zijn goedaardige verdikkingen in de spierwand van de baarmoeder. Ze ontstaan door spiercellen die niet in de natuurlijke vorm van de baarmoeder meegroeien, maar een soort balletjes vormen. Dit gebeurt onder invloed van het vrouwelijk hormoon oestrogeen. Daarom zul je nooit een vleesboom zien vóór de eerste menstruatie en krimpen ze juist weer in na de overgang.

Wat zijn de symptomen van een vleesboom?

Bij de ene vrouw kan een myoom voor veel ongemakken zorgen, terwijl de andere vrouw niet eens doorheeft dat ze er eentje heeft. De klachten hangen namelijk geheel af van de grootte, plaats en het aantal. Stibbe: „Wanneer de vleesboom in de holten zit, kan je heviger gaan menstrueren. Als het aan de buitenkant van je baarmoeder groeit, kan dit juist weer tegen de blaas of darmen gaan drukken. Hierdoor kan je constant het gevoel hebben dat je moet plassen of poepen, terwijl je blaas en darmen leeg zijn.”

Kunnen vleesbomen kwaad?

Over het algemeen zijn vleesbomen bijna altijd goedaardig. „Slechts één procent wordt kwaadaardig. Als je door de overgang heen bent, worden ze niet meer gestimuleerd door de vrouwelijke hormonen en horen ze niet meer te groeien. Wanneer dit wel gebeurt, is het belangrijk dat de artsen dit goed in de gaten houden”, vertelt Stibbe.

Meestal geven vleesbomen ook geen problemen bij een toekomstige zwangerschap, maar dit is wederom geheel afhankelijk van de grootte en de plaats. Stibbe: „Heb je een vleesboom in de baarmoederholte? Dan kan het zijn dat je moeilijk zwanger wordt of blijft. Als de vleesboom zich middenin de baarmoederholte bevindt, zit het een bevrucht eitje soms in de weg. Dit kan een zwangerschap bemoeilijken. Ook kan het eitje zich soms minder goed innestelen, waardoor er soms een miskraam ontstaat. Dit zien we vooral aan het begin van de zwangerschap en niet in een vergevorderd stadium. Tijdens de bevalling kunnen vleesbomen zorgen voor ruimer bloedverlies.”

Hoe kun je een vleesboom behandelen?

Hoewel veel vrouwen vleesbomen hebben, is een behandeling meestal niet nodig. Kleine myomen kunnen meestal met rust worden gelaten, omdat de kans op klachten nihil is. Als je er wel hinder van ondervindt, zijn er een paar dingen die een arts kan doen. „Wanneer je last hebt van hevige menstruatieklachten kun je het bloedverlies remmen met bijvoorbeeld de pil of een spiraal. Maar als de vleesboom zich in de baarmoederholte bevindt, kunnen we die soms ook verwijderen met een hysteroscopie. Dat is een kleine ingreep, waarbij we via de vagina met een grijpertje naar binnengaan. Als de myomen zich aan de buitenkant van de baarmoeder bevinden, kan er worden gekozen voor een buikoperatie. Na deze operatie kunnen er wel verklevingen ontstaan en dat kan weer invloed hebben op een toekomstige zwangerschap. Wij proberen dit dus zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer de patiënt geen kinderwens meer heeft, kiezen we er soms ook voor om de baarmoeder in z’n geheel te verwijderen. Dit is echter allemaal heel afhankelijk van de patiënt en vleesbomen zelf.”

