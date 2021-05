Zuellen (23) is slachtoffer van wraakporno: ’Ik deed een zelfmoordpoging’

Zuellen en haar eerste vriendje hadden een fijne relatie, totdat hij een roddel hoorde waarin verteld werd dat zij vreemd zou zijn gegaan. „Het eerste wat hij toen tegen me zei was: ’Ik ga je leven kapotmaken,’” vertelt Zuellen. „Ik vroeg me meteen af waarom, want ik had niets verkeerd gedaan. Toen heb ik een tijdje niets meer van hem gehoord. Totdat ik drie maanden later ineens van verschillende vrienden van hem een seksfilmpje opgestuurd kreeg dat mijn leven kapotmaakte.”

Naaktfoto

Vervolgens wordt Zuellen gechanteerd. Als ze een naaktfoto stuurt, worden de beelden niet verder verspreid. Zuellen: „Ik schaamde me meteen en wist niet wat ik moest doen. Ik durfde ook geen aangifte te doen of het aan mijn ouders te vertellen. Dus dan stuur je maar die foto, in de hoop dat het stopt. Maar het filmpje verdween niet. Het is zelfs op social media geplaatst met mijn naam, adres en telefoonnummer. Vanaf dat moment was mijn wereld kapot. Ik raakte iedereen kwijt. Zelfs in de ogen van mijn vrienden was ik een vies meisje.”

Door er alleen mee rond te lopen en niemand in vertrouwen te nemen, werd het Zuellen te veel. „Ik heb een zelfmoordpoging gedaan. Op een gegeven moment stond ik zelfs bovenop op de rand van een gebouw, op de tiende verdieping. Toen ik wilde springen, heeft iemand mij gezien en vastgepakt. Deze persoon heeft mij gered. Niet veel later werd ik wakker in het ziekenhuis.”

Aangifte

Het Wetboek van Strafrecht stelt sinds 1 januari 2020 misbruik van seksueel beeldmateriaal, zoals wraakporno, strafbaar. Daders kunnen een gevangenisstraf van maximaal twee jaar krijgen. Het ex-vriendje van Zuellen is helaas nooit gestraft. „Toen ik aangifte deed, moest ik samen met een mannelijke agent het bewuste filmpje en de foto bekijken. Dit is natuurlijk heel raar, waarom was dit met een man en niet met een vrouw.”

„Uiteindelijk is mijn ex twee dagen opgepakt geweest en verhoord. Maar zodra hij vrij was, heeft hij mij meteen een bericht gestuurd met een dreigement om mijn aangifte in te trekken. Ik was toen niet per se bang voor hem, maar ik wilde wel graag alles achter me laten. Daarom heb ik besloten om de aanklacht te laten vallen.”

Bekijk hier het hele interview met Zuellen Rodrigues in de nieuwe video van Praat Mee:

Denk je aan zelfmoord? Praat erover. Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.