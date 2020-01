Ⓒ Hollandse Hoogte / William Hoogteyling

Wie het regelmatige scheren, de rode bultjes en/of de irritaties veroorzaakt door ingegroeide haartjes zat is, heeft geluk. Want kon je vroeger alleen in de winter permanent ontharen, tegenwoordig kan het in alle seizoenen. VROUW zette meerdere (nieuwe) ins en outs over permanent laserontharen op een rijtje.