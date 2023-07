’Ik ga naar de Pride om mijn kleinkinderen te steunen’

Barbara (51) is moeder van vier kinderen, van wie twee transgender zijn en één non-binair. Haar moeder Tineke (75) vertelt over de impact van het geoordeel, maar ook over haar onvoorwaardelijke liefde voor kleinkinderen Tom, Faye en Ace.

’Ik ben dankbaar dat mijn kleinkinderen opgroeien in zo’n warm nest, waarin ze volledig geaccepteerd worden.’ Ⓒ Chantal Spieard