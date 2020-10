’Hamsteraars, blijf álsjeblieft van het toiletpapier af!’

Ze hebben zich even schuilgehouden, maar langzaam maar zeker kruipen de hamsteraars weer uit hun holletjes. Op Facebook en Twitter zag ik alweer wat plaatjes van lege schappen voorbijkomen en toen ik net door de supermarkt doolde, leek er minder pasta en tomatensaus op voorraad.

Lockdown

Nu kan het natuurlijk zo zijn dat iemand in de buurt een groot Italiaans themafeest geeft, maar met een maximumaantal van drie gasten buiten de eigen gezinsleden, schat ik de kans daarop klein. Mijn onderbuikgevoel zegt dat er iets anders aan de hand is: de hamsteraars zijn ontwaakt.

In gedachten ga ik terug naar de eerste gedeeltelijke lockdown, in maart. Hoewel de beelden van een druk hamsterende doventolk Irma absoluut de boventoon voeren, herinner ik mij ook vooral het hamsteren zélf. Als nuchtere Zeeuwse liet ik het aan me voorbijgaan en haalde ik mijn schouders op.

Keukenpapier

Verhongeren zal ik niet, dacht ik. Ik vond het eerlijk gezegd nogal lachwekkend. Tot ik mijn wekelijkse boodschappen wilde doen. Pasta stond op mijn lijstje, was nergens meer te vinden. Rijst dan? Uitverkocht. Afbakbroodjes zag ik ook wel zitten. Foetsie. Ik raak lichtelijk in paniek.

Tijdens mijn supermarkttripje in maart ontbrak er namelijk nog iets anders: toiletpapier. Na in vier verschillende supermarkten te zijn geweest, besloot ik het op te geven en ging ik met een zuur gezicht en een rol keukenpapier onder mijn arm huiswaarts.

Fancy

Iedere dag waren de hamsteraars mij voor - zeven dagen lang. Laten we het zo zeggen: aan het einde van de week was niet alleen mijn humeur te beschrijven als geïrriteerd. Na een week vond ik eindelijk fatsoenlijk toiletpapier. Of fatsoenlijk… al het ’normale’ papier was op, dus zat ik opgescheept met een toiletpapier met bloemmotief en een of andere fancy olie. Aanslag op mijn portemonnee.

Eigenlijk kan ik niet wachten tot ’niet hamsteren’ weer wordt uitgesproken tijdens een van de vele persconferenties, maar mijn comfort vind ik toch net iets belangrijker. Ga dus alsjeblieft niet weer als een kip zonder kop je kar volladen met een jaarvoorraad aan boodschappen. En mocht je je nu echt niet kunnen inhouden, laat dan alsjeblieft wat toiletpapier liggen voor de rest. Keukenpapier schuurt nogal.