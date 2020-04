’Quarantainekilo-posts maken de strijd alleen maar ondraaglijker’

Wie #coronakilos intypt op Twitter, Instagram of TikTok krijgt duizenden humoristisch bedoelde en ’teleurgestelde’ bijdrages voorgeschoteld. Ook RTL Boulevard bericht over de ongewenste quarantainekilo’s van Martijn Krabbé en Janice. Bovendien zijn er ontelbare influencers en workout-guru’s die juist nu hun voedingsschema’s en sportroutines delen, al dan niet tegen een gepast prijsje.

Ondervoeding

Laat ik vooropstellen dat ieder lekker moet doen wat hij/zij wil. Of dat nou sporten is, genieten van een borrel en zak chips in de lentezon in de achtertuin of een combi van beide. Allemaal helemaal prima. Het gaat om het ongenuanceerd ventileren van deze acties, gekoppeld aan een schadelijk stigma. Waarom? Ik leg het uit.

Wist je dat er volgens het Voedingscentrum in Nederland naar schatting 5.500 meisjes en jonge vrouwen lijden aan anorexia nervosa? En dat ongeveer 6% van die patiënten sterft aan ondervoeding of zelfmoord? De cijfers van boulimia zijn zeker zo beangstigend: naar schatting lijden jaarlijks 23.000 jonge mensen aan boulimia, waarvan ongeveer 4% komt te overlijden aan de gevolgen ervan. En dan hebben we het nog niet eens over overige eetstoornissen en niet geregistreerde gevallen.

Psychische problematiek

De coronapandemie resulteert voor velen in een extreem stressvolle tijd waarin we wendbaar moeten zijn. Voor wie normaal gesproken nooit kampt met depressieve gevoelens of eenzaamheid, is in zelfquarantaine zitten al een echte opgave. Laat staan voor mensen met psychische problematiek. Eetstoornispatiënten gaan iedere dag de strijd aan met (gebrek aan) voeding, overmatige beweegdrang en de weegschaal. Luister dus wanneer ik zeg dat jullie quarantainekilo-posts deze strijd alleen maar ondraaglijker maken.

Veruit de meeste eetstoornispatiënten zijn jonge vrouwen, tussen de 14 en 25 jaar. Het is tevens bij uitstek de doelgroep van sociale media als Instagram en Tiktok; platformen waarop de werkelijkheid toch al vaak bewerkt wordt voor de scrollende kijker. De toenemende druk om af te vallen en aan een onhaalbaar schoonheidsideaal te voldoen, om maar aan de gekunstelde sociale normen te voldoen - en dat tijdens de coronapandemie... - kan zorgen voor vreselijk ongezond gedrag. Met mogelijk onomkeerbare gevolgen.

Extra kilootjes

Kunnen we daarom lief zijn voor onszelf en voor elkaar? Want je publiekelijk schamen voor je ’coronazwemband’ of anderen overtuigen dat er geen smoesjes zijn om je niet te houden aan je ambitieuze trainingsschema, is scha(n)delijk. Wees blij dat je de luxe hebt om lekker te kunnen eten in deze tijd. Wees aardig voor jezelf. Daarmee inspireer je anderen om dat ook te zijn. Gezondheid is nu het allerbelangrijkst, niet die paar extra kilootjes. Denk na lieve mensen. En maak er het beste van.